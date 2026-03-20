Los Presupuestos Municipales 2026 no responden al modelo de ciudad ni a las necesidades reales de crecimiento económico

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla ha explicado en rueda de prensa su voto en contra a los Presupuestos Municipales de 2026, al considerar que no responden al modelo de ciudad que defienden ni a las necesidades reales de crecimiento económico del municipio.

Durante la comparecencia, su portavoz Mª José Tejada, ha dejado claro que el documento presupuestario es “correcto desde el punto de vista técnico”, pero insistió en que un presupuesto va más allá de lo administrativo y representa “las prioridades políticas de quien gobierna”. En este sentido, subrayó que existe una diferencia de fondo entre el proyecto del equipo de gobierno y el del Partido Popular.

Diferencias de modelo: empleo y desarrollo económico

El principal motivo del rechazo, según explicó la señora Tejada, radica en la falta de una apuesta decidida por la generación de oportunidades. Desde el Partido Popular consideran que el Ayuntamiento debe desempeñar un papel más activo en la dinamización económica, apoyando el emprendimiento, la consolidación empresarial y el comercio local.

“Montilla no puede depender exclusivamente de fondos europeos o de subvenciones externas”, señaló su portavoz, defendiendo la necesidad de fortalecer el tejido productivo local como base para crear empleo, especialmente entre los jóvenes, fijar población y atraer inversiones.

En este contexto, criticó que solo alrededor del 0,20% del presupuesto —incluso un 0,17% sin determinadas partidas— se destine a este objetivo, una cifra que califican de insuficiente y alejada de una apuesta real por el desarrollo económico.

Propuestas no atendidas

El Grupo Popular recordó que, aunque algunas de sus propuestas han sido incorporadas, otras medidas que consideran fundamentales han quedado fuera del documento final. Entre ellas, destacan las iniciativas dirigidas a reforzar el apoyo a autónomos, pymes y comercio local.

“Esto no es una cuestión de capacidad, sino de voluntad política”, afirmó, señalando que existen municipios cercanos, incluso con menor presupuesto, que destinan más recursos a incentivar la actividad económica.

Una alternativa basada en oportunidades

Desde la oposición, el Partido Popular defendió que su posicionamiento “no es oportunista”, sino que responde a una visión clara de futuro para Montilla. En este sentido, reiteraron su compromiso con un modelo de ciudad centrado en:

La creación de empleo.

El impulso al emprendimiento.

El fortalecimiento del comercio local.

La generación de riqueza y oportunidades para los jóvenes.

Mª José Tejada insistió en que estas líneas deben ser prioritarias si se quiere garantizar un desarrollo sostenible y un futuro sólido para el municipio.

Compromiso desde la oposición

Finalmente, el Partido Popular reafirmó que continuará ejerciendo una oposición “responsable y constructiva”, presentando propuestas y defendiendo un proyecto alternativo para Montilla.

“Seguiremos trabajando para construir una ciudad con más oportunidades, más empleo y mayor crecimiento económico”, concluyó, subrayando que su objetivo es que las políticas municipales tengan un impacto real en la vida de los vecinos.