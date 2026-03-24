Juanma Moreno convoca elecciones autonómicas el 17 de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció anoche la firma del decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas, decreto que se publicará en el BOJA de hoy, martes 24 de marzo.

Los comicios, por tanto, se celebrarán el domingo 17 de mayo, dando así cumplimiento a los plazos establecidos por la Ley. Moreno considera que esta fecha es idónea para «facilitar la máxima participación» de los andaluces y andaluzas.

Durante una comparecencia emitida esta tarde, Moreno ha señalado que Andalucía «ha completado una legislatura de cuatro años con estabilidad, confianza y en buena convivencia«, y que se hace preciso que «nuestra comunidad llegue al verano con un horizonte político despejado«. «Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional, en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación», ha asegurado.

Tras comunicar la decisión al Consejo de Gobierno, reunido con carácter extraordinario, el presidente de la Junta se ha referido al mandato que termina como «cuatro años intensos en los que nuestra tierra ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general». «El cambio que comenzó hace siete años ha permitido impulsar reformas que hoy están dando resultados», ha dicho.

Entre ellos, ha indicado que «hoy Andalucía tiene unos servicios públicos más sólidos y al servicio de un mayor número de andaluces» y que «seguimos creciendo en empleo, con cifras muy positivas; por ejemplo, por primera vez en la historia hay más de 3,5 millones de andaluces dados de alta en la Seguridad Social».

«Nuestra tierra se ha afianzado como uno de los tres motores económicos de España y una de las comunidades con menos impuestos, y todo ello a pesar de competir en inferioridad con la mayoría de territorios, que gozan de una mejor financiación que Andalucía por parte del Estado», ha afirmado.

Moreno ha indicado que ha preferido llegar hasta el final de la legislatura pese a que «muchas voces me han animado» a convocar elecciones de forma anticipada porque -decían- «algunos partidos ni siquiera tenían candidatos». «Hacerlo habría sido legal y legítimo, pero soy de los que piensan que en la política es necesario aplicar no sólo la ley sino también la ética«, ha asegurado.

El presidente ha dicho que «los andaluces nos dieron una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad y para todos. Y eso es lo que hemos hecho, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero actuando siempre con honestidad y rigor, convencidos de que nuestras decisiones eran las mejores posibles en cada momento».

«Votar cada cuatro años, con la legislatura cumplida y habiendo aprobado cuatro Presupuestos, es normalidad democrática«, ha señalado el presidente de la Junta, que ha ejemplificado la estabilidad política vivida en estos años en Andalucía en la aprobación de 64 leyes y decretos-leyes, algunas de ella a iniciativa de partidos de la oposición, «algo inusual en otros lugares, que demuestra que, cuando se pone a Andalucía por delante de todo, el diálogo es posible y los acuerdos también«.

Reunión del Consejo de Gobierno con carácter extraordinario.

«El interés general está por encima de todo, sobre todo de las ideologías», ha afirmado Moreno, que ha añadido que esa forma de actuar, basada en la moderación, el respeto y la búsqueda de acuerdos útiles, es uno de los rasgos de ‘la vía andaluza'».

El presidente ha indicado que Andalucía «ha dado un salto de gigante en orgullo y autoestima, y hemos seguido reclamando, como siempre, lo que es justo para nuestra tierra: igualdad. Y lo vamos a seguir haciendo».

Moreno ha afirmado que «la legislatura está cumplida» y que «los tiempos que están por venir exigen anticipación y capacidad de respuesta«. «El coste de la vida se está disparando. El contexto internacional es incierto y eso afecta de manera directa a muchas familias andaluzas», de manera que «los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para dar respuestas a estas dificultades, gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones«.

Para seguir avanzando por la senda del crecimiento, es necesario que Andalucía «afronte ya el verano con un Gobierno a pleno rendimiento«, ha dicho Juanma Moreno, que ha recordado que «los andaluces y las andaluzas hemos dado un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España» en situaciones trágicas como el accidente de Adamuz o las borrascas. «Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo«, ha indicado.

Por último, ha mostrado su deseo de que se produzca la mayor participación y ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos «para que estemos a la altura del pueblo al que representamos, y tengamos un proceso electoral limpio, respetuoso, sin mentiras, con honestidad y con nobleza». «Es lo que se merecen los andaluces«, ha concluido.