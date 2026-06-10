El PSOE falsea la realidad montillana con inteligencia artificial

El Partido Popular denuncia que el PSOE “maquilla con inteligencia artificial” la realidad de la limpieza en Montilla. María José Tejada denuncia la utilización de imágenes con claros indicios de haber sido retocadas mediante herramientas de inteligencia artificial para ofrecer una imagen de limpieza que no se corresponde con la realidad que viven los vecinos.

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Tejada, ha denunciado la utilización por parte del PSOE de imágenes en redes sociales con las que pretendía presumir de una mejora en la limpieza de distintas calles y barrios de Montilla. Según ha señalado, “lo que el gobierno socialista intenta vender como una actuación ejemplar no se corresponde con la realidad que muchos vecinos ven cada día”.

Tejada ha advertido de que las publicaciones difundidas muestran supuestos “antes y después” de varias zonas del municipio, pero el resultado final presenta claros indicios de haber sido alterado mediante herramientas de inteligencia artificial. “Estamos ante una auténtica tomadura de pelo a los montillanos. En lugar de reconocer el problema y actuar donde hace falta, el PSOE prefiere maquillar la realidad en redes sociales para tapar su mala gestión”, ha afirmado.

La portavoz popular ha respondido también al argumento utilizado por el gobierno socialista en el último pleno sobre los baldeos. “Aquí nadie niega que se pueda echar agua en una calle. Lo que denunciamos es que hay muchas zonas de Montilla que no necesitan solo que les pasen por encima con un baldeo, sino una limpieza a fondo, con frotado, medios adecuados y una actuación real sobre la suciedad incrustada”, ha señalado. En este sentido, ha insistido en que “baldear no es limpiar en profundidad” y que “hay manchas, restos y abandono que no desaparecen simplemente limitándose a echar agua por encima para hacerse una foto”.

Tejada ha sido especialmente crítica con la doble vara de medir del PSOE. “Si esto lo hubiera hecho un gobierno del Partido Popular, hoy el PSOE estaría pidiendo cabezas. Estaría hablando de manipulación, de engaño a los vecinos y de falta de respeto institucional. Pero como la responsable política es la concejala socialista Raquel Casado, parece que todo se queda en una explicación de andar por casa y en echarle agua al problema, nunca mejor dicho”, ha afirmado.

La portavoz del Grupo Municipal Popular ha añadido que “la señora Casado, que tan contundente y tan vehemente suele mostrarse en los plenos para señalar a los demás, debería aplicar esa misma exigencia a su propia gestión”. Para Tejada, “aquí no estamos hablando de una diferencia de criterio político, sino de publicar imágenes que no reflejan la realidad de Montilla”. Por ello, ha exigido al PSOE que dé explicaciones claras sobre las imágenes difundidas: quién las elaboró, quién autorizó su publicación y si el gobierno municipal considera aceptable presentar como resultado de una actuación pública una fotografía que no refleja fielmente el estado real de la zona. “La transparencia no puede quedarse en un discurso. Si se presume de gestión, debe hacerse con hechos, no con imágenes que generan serias dudas sobre su autenticidad.”, ha señalado.

La portavoz popular ha insistido en que esta situación vuelve a demostrar que Montilla necesita “menos propaganda y más planificación”. A su juicio, “no estamos ante un hecho aislado, sino ante una forma de gobernar basada en la apariencia, la improvisación y la falta de atención real a los barrios”.

Frente a ello, María José Tejada ha defendido que “el Partido Popular representa una alternativa seria, cercana y preparada para devolver a Montilla el cuidado, la imagen y la ambición que merece”. “Montilla tiene potencial de sobra para brillar, para ser una ciudad limpia, cuidada, atractiva y un verdadero escaparate en condiciones. Pero para eso hace falta gestión, planificación y un gobierno que no se conforme con maquillar los problemas, sino que trabaje para solucionarlos”, ha indicado.

“Con el Partido Popular, Montilla no tendría que aparentar en redes sociales lo que no es, porque sería en la calle donde se vería el resultado de una gestión seria. Montilla puede y debe brillar, pero para ello hacen falta gestión, trabajo y menos propaganda, y el PP está preparado para hacerlo posible”, ha concluido Tejada.