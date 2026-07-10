El abandono animal estival es una crueldad intolerable y un delito bajo la Ley de Bienestar Animal

El Partido Verde (Verdes EQUO), como todos los veranos, ante el repunte de abandonos estivales, recuerda que la responsabilidad con los animales de compañía es permanente, no conoce de vacaciones y exige buscar alternativas viables ante cualquier dificultad.

Con la llegada del periodo estival, desde el Partido Verde (Verdes EQUO) observamos con profunda preocupación cómo, un año más, las cifras de abandono de animales de compañía amenazan con dispararse. A pesar de los avances legislativos alcanzados con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, los datos siguen siendo alarmantes: numerosos animales de todas las especies son dejados a su suerte durante los meses de verano. Desde nuestra formación queremos recordar que el abandono no solo es un acto de crueldad extrema que pone en riesgo la vida de seres sintientes, sino una infracción grave que conlleva importantes sanciones administrativas y penales.

Ana María Carnero, coportavoz del Partido Verde, ha señalado: “El verano no puede ser la excusa para deshacerse de un miembro de la familia. Es desolador ver cómo, cuando llegan las vacaciones, muchos animales son tratados como objetos desechables. Queremos recordar a la ciudadanía que, bajo la actual Ley de Bienestar Animal, el abandono es una conducta inaceptable que ya no queda impune y que debemos erradicar desde la responsabilidad individual y la empatía”.

Desde nuestra formación política hacemos hincapié en que el abandono nunca es una solución y que, ante cualquier dificultad, existen numerosas alternativas que deben ser exploradas antes de tomar una decisión que ponga en riesgo al animal. Resulta fundamental planificar las vacaciones considerando las necesidades de nuestra mascota, aprovechando la creciente oferta de turismo adaptado, alojamientos y transportes que permiten viajar con animales de compañía. En caso de que el animal no pueda acompañarnos, el mercado ofrece hoy día una red profesional de residencias homologadas, cuidadores a domicilio y paseadores que garantizan su bienestar en nuestra ausencia, además del apoyo que puede brindar nuestro círculo de familiares y amistades.

Asimismo, cuando el motivo del posible abandono reside en problemas de comportamiento o convivencia, es necesario recurrir a etólogos y educadores profesionales capaces de corregir estas conductas desde el respeto y el bienestar positivo, en lugar de recurrir a medidas extremas. Solo en situaciones de fuerza mayor y extrema gravedad, la normativa vigente contempla la cesión legal y responsable a entidades de protección, un proceso que siempre debe garantizar la seguridad del animal y que nunca debe confundirse con el abandono en la vía pública o el medio natural.

Salustiano Luque, coportavoz provincial de la formación, ha subrayado la necesidad de previsión y compromiso: “Abandonar a un animal es un paso atrás como sociedad. Existen numerosas opciones de alojamiento y servicios de cuidado que permiten incluir a nuestros animales en los planes estivales o garantizar su bienestar mientras estamos fuera. Hacemos un llamamiento a las instituciones para que refuercen los protocolos de adopción y a la ciudadanía para que apueste por la acogida. Si no puedes cuidar de un animal los 365 días del año ni afrontar imprevistos, la opción más responsable es no incorporarlo a tu vida”.

Desde el Partido Verde exigimos a la administración local y autonómica que intensifiquen las campañas de concienciación y refuercen los recursos destinados a las protectoras, que actualmente se encuentran al límite de su capacidad. La lucha contra el abandono es una prioridad política que refleja nuestro grado de civilización y el respeto por la biodiversidad. Ante cualquier situación de abandono o sospecha de maltrato, instamos a la ciudadanía a ponerse en contacto de inmediato con las autoridades competentes (SEPRONA, Policía Local, …) o con las entidades de protección animal locales.