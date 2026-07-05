Andalucía cartografía las cuevas sumergidas del litoral e identifica especies de los arrecifes para mejorar su conservación

La respuesta ante las amenazas que afectan al patrimonio natural, la regulación de actividades recreativas y la educación y sensibilización ambientales son otros ejes de actuación

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y AMAYA, socios de Life Intemares, presentan en Valencia los resultados obtenidos en este proyecto, que se encuentra en su recta final

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, junto con la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), trabajan en una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la conservación de especies y hábitats marinos, para lo que se han cartografiado las cuevas sumergidas del litoral andaluz y se han identificado los organismos que habitan en los arrecifes a fin de evaluar la salud ambiental de estos hábitats, predecir impactos y planificar estrategias de protección de la biodiversidad.

De igual modo, la Junta trata de pulir su capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a la conservación del patrimonio natural, tales como varamientos de cetáceos o las basuras marinas; al tiempo que regula las actividades recreativas y turísticas en el litoral para congeniar el disfrute de los espacios protegidos con la preservación de los recursos, y lanza campañas de educación y sensibilización ambientales dirigidas a la comunidad educativa, al sector pesquero y a la población general para salvaguardar estos hábitats marinos.

Son algunos de los resultados presentados por la Consejería y AMAYA, socios ambos del proyecto Life IP Intemares, los pasados días 11 y 12 de junio en las sesiones del IV Comité de Participación Social y de Socios del citado proyecto, que se han celebrado en el Parador de El Saler (Valencia) y donde han mostrado sus logros y avances para la conservación de especies y hábitats marinos.

Life Intemares está coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y cuenta como socios con el propio MITECO a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y AMAYA; el Instituto Español de Oceanografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), AZTI, la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia, la Confederación Española de Pesca, SEO/BirdLife y WWF España.

Los objetivos generales del proyecto, centrados en la Red Natura 2000 marina y litoral, son la mejora del conocimiento del medio marino y litoral español con el empleo de nuevas tecnologías, lo que ha permitido la declaración de nuevos espacios de la Red Natura 2000, como el Seco de Los Olivos en Almería, y la mejora de los mecanismos de gobernanza de los mismos.

Acorde con estos objetivos, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y AMAYA, desde su incorporación como socios al proyecto en octubre de 2020, asumieron compromisos respecto de la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario en la Red Natura marina de Andalucía, emprendiéndose acciones de mejora e innovación en los ámbitos siguientes, y que en síntesis han constituido los ejes de actuación del proyecto: conocimiento de los hábitats marinos de interés comunitario cuevas sumergidas (HIC 8330) y arrecifes (HIC 1170); coordinación interadministrativa en el territorio de los agentes implicados en la vigilancia, la protección, la gestión y la educación medioambientales respecto de la biodiversidad en la Red Natura marina de Andalucía; participación, con la implicación activa de los agentes socioeconómicos en la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario; y sensibilización y educación ambiental de la sociedad andaluza respecto de los servicios ecosistémicos que prestan los hábitats y especies de interés comunitario.

Dos hábitats sensibles y de gran biodiversidad

Respecto al primer bloque, la acción se ha centrado en dos hábitats sensibles y de gran biodiversidad y que al ser de gran interés para las actividades de turismo activo son susceptibles de presiones antrópicas: por un lado, se han cartografiado las cuevas sumergidas y semisumergidas del litoral andaluz, y se han estableciendo indicadores que sirvan para evaluar las presiones en éstos hábitats, a fin de establecer mecanismos de gestión y mitigar presiones; respecto del hábitat de arrecifes, se han levantado diferentes perfiles ecológicos de las biocenosis presentes en estos hábitats (campos de esponjas, corales y algas coralígenas, entre otras). Cabe señalar que estos levantamientos de información ambiental constituyen elementos clave para la futura hoja de ruta en el marco del Plan de Restauración Nacional, ya que junto con las praderas de fanerógamas son objeto del citado Plan.

El bloque de coordinación interadministrativa se ha considerado de suma importancia dados tanto la complejidad de las competencias en el medio marino y litoral, donde confluyen las tres administraciones (local, regional y estatal), como la variedad de situaciones, y cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta a los diferentes eventos que afectan a la conservación del patrimonio natural, tales como el varamiento de cetáceos, la anidación o captura accidental de tortugas marinas, la prevención del marisqueo de especies protegidas y la pesca recreativa ilegal, la eliminación de basuras marinas y las presiones derivadas del turismo.

El tercer bloque representa avances en la gobernanza de los espacios de la Red Natura 2000, con la participación e implicación activa de los agentes socioeconómicos en la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario. Una de las acciones ejecutadas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha sido la elaboración de un estudio de capacidad de acogida y regulación de actividades recreativas en la Red Natura 2000 del litoral andaluz.

El citado trabajo ha permitido localizar los lugares más tensionados e identificar en los mismos las diferentes actividades de turismo activo (buceo y pesca deportiva, kayaks, etc.), con el objetivo de compatibilizar la conservación de los recursos naturales con el derecho de la población al uso y disfrute de nuestros espacios naturales protegidos de nuestro litoral.

Otro de los trabajos llevados a cabo por la Consejería ha consistido en el desarrollo de jornadas con los clubes de buceo con el propósito de implicarles en la gestión diaria de los fondeos ecológicos que se instalen en el litoral andaluz. Dichos fondeos tienen como objetivo proporcionar a los usuarios de las embarcaciones destinadas al buceo las infraestructuras necesarias para el amarre de sus embarcaciones, evitando de esta forma el fondeo de las mismas mediante la utilización de las anclas que dañan los diferentes hábitats de interés comunitario de los fondos marinos, especialmente el HIC 1120*: Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) y el HIC 1170: Arrecifes.

A este respecto hay que indicar que la Agencia de Medio Ambiente y Agua ha sido la encargada de caracterizar y mejorar el conocimiento de los citados HIC 1170 (Arrecifes) y 8330 (Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas) en 14 Zonas de Especial Conservación (ZEC) en Andalucía mediante el uso de drones submarinos.

Comunidad educativa, población general y sector pesquero

Por último, y como apuesta de futuro, se ha desarrollado una campaña de sensibilización y educación ambiental dirigida a la comunidad educativa, la población general y el sector pesquero. En el ámbito educativo, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se han diseñado guías y fichas didácticas con conceptos básicos sobre el medio litoral andaluz destinados al profesorado y alumnado, se han realizado dos webinarios dirigidos al profesorado sobre la Red Natura 2000 y específicamente la marina y litoral.

En cuanto a los materiales didácticos elaborados, también se han producido seis vídeos (uno regional y cinco provinciales) para dar un apoyo audiovisual e introductorio a los talleres que se han realizado en los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de las provincias litorales que así lo solicitaron. Hay que reseñar que una parte de las basuras marinas y artes de pesca perdidos y abandonados que, con la colaboración de un club de buceo de La Herradura, se extrajeron de los fondos de la ZEC Punta de La Mona, se utilizaron como material didáctico en los talleres impartidos, recalcando así la necesidad de proteger nuestro litoral.

Asimismo, se han diseñado cinco series de enaras dirigidas a la población en general, explicativas de la riqueza de nuestro litoral y de los servicios ecosistémicos que los hábitats presentes proporcionan. Estas enaras estuvieron expuestas durante el verano de 2025 -periodo de máxima afluencia de visitantes, veraneantes, etc.- en los principales mercados de abastos de las localidades litorales que así lo solicitaron y en tres de las entidades colaboradores de la Consejería en materia de medio marino y litoral: Aquarium Costa de Almería, Acuario de Sevilla y Selwo Marina.

Las citadas enaras tuvieron una gran acogida, siendo solicitadas por la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz para su colocación en sus instalaciones públicas, junto con el vídeo relativo al litoral gaditano para su difusión en la terminal de cruceros del Puerto de Cádiz.

Por último, y teniendo al sector pesquero como protagonista, se ha realizado una jornada online-presencial para poder dar más presencia a estos trabajadores, en colaboración con la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Motril y la entidad Soldecocos, sobre los contenidos del Life IP Intemares, el significado ambiental de la Red Natura 2000 marina y litoral, así como la importancia de la participación del sector pesquero en su gestión, el cual constituyó un foro de comunicación entre la administración ambiental y el sector pesquero.