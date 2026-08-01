El Partido Verde clama contra el maltrato animal en las ferias y pide erradicar el tiro y arrastre de mulos de los municipios andaluces

Denuncia al Concurso de Tiro de Mulos organizado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y enmarcado en la Feria de Ganado (Feria Real 2026).

La formación ecologista reprueba que, una vez más, desde una institución pública se organicen espectáculos donde se maltratan animales en sus diferentes versiones y se publiciten dichos actos desde el propio Ayuntamiento. Este tipo de actividad, tiro y arrastre de piedra por animales, originaria de Euskadi e impropia de Andalucía, forma parte de una serie de prácticas que cada vez son más repudiadas socialmente debido al sufrimiento físico o al estrés que pueda originar a los animales.

Hay suficiente evidencia científica del enorme sufrimiento y estrés que se provoca a los animales cuando son separados de las explotaciones ganaderas y se trasladan a lugares extraños para ellos, con presencia de público, ruidos y música que les generan miedo y desorientación, además de posibles lesiones musculares y traumatismos.

Ante esta situación, el coportavoz provincial del Partido Verde, Salustiano Luque, ha señalado con rotundidad que “es absolutamente inaceptable que en pleno siglo XXI los ayuntamientos sigan patrocinando y promoviendo prácticas tan anacrónicas y crueles como el tiro y arrastre de mulos. Este tipo de competiciones no solo provocan un sufrimiento físico innecesario y lesiones a los animales debido al esfuerzo desmedido, sino que normalizan el maltrato bajo el manto de una supuesta tradición que la sociedad andaluza actual rechaza mayoritariamente”.

Por su parte, la coportavoz de la formación ecologista, Ana María Carnero, ha querido poner el foco en la falta de coherencia institucional y en el impacto psicológico que estos eventos generan en los équidos, apuntando que “es innecesario que desde el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera se organicen este tipo de concursos que fomentan el maltrato animal. Existen muchas opciones para la diversión colectiva de vecinas y vecinos como eventos deportivos, culturales, musicales, actividades lúdicas, etc.… que no utilizan a los animales y su sufrimiento para diversión humana”. “No entendemos que cargar con piedras y pesas sólo por diversión, mediante concurso y con premio económico, sea compatible con el bienestar animal. La celebración de un evento, fiesta o feria pueden ser celebradas desde el respeto a la vida animal y nada incompatibles con la diversión, tradiciones y creencias religiosas” ha concluido.

El Partido Verde reclama al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y a los demás municipios de la provincia, así como a la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía que dejen de organizar, promocionar, colaborar y subvencionar eventos en los que se maltraten animales. No existe, en pleno siglo XXI, justificación ni argumentos que aplaudan un acto de crueldad con un animal.

La formación ecologista reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y recuerda que la transición hacia pueblos y ciudades más avanzados pasa indefectiblemente por erradicar cualquier forma de crueldad y explotación festiva que recaiga sobre ellos, reclamando a los consistorios cordobeses que adapten sus ferias y festejos a los estándares de sensibilidad y protección que demanda la ciudadanía de hoy.