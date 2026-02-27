Los circuitos provinciales de duatlón y triatlón ‘Diputación de Córdoba’ contarán en su edición de 2026 con un total de diez pruebas

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha dado a conocer el calendario de los circuitos provinciales de duatlón y triatlón ‘Diputación de Córdoba 2026’, “iniciativas que contarán con un total de 10 pruebas repartidas por toda nuestra geografía”.

De este modo lo ha señalado Martín, quien ha detallado que “en lo que respecta al IV Circuito de Duatlón y Triatlón de Menores, comenzará el 1 de marzo con el I Duatlón de Menores Gran Capital Ciudad de Montilla, para continuar ya en verano, el 30 de agosto, con el V Triatlón Alfa-Kids”.

“Esta iniciativa tendrá continuidad el 6 septiembre, de nuevo en Montilla, con su IV Triatlón Cross Ciudad de Montilla, y el 4 de octubre con el V Duatlón Cross Ars Olea Castro del Río”, ha matizado Martín.

En cuanto al Circuito de Duatlón y Triatlón de Adultos, ha continuado, “contará con seis pruebas, siendo la primera el XXI Duatlón de La Victoria (21 de marzo), para seguir con el II Duatlón Ciudad de Baena (19 de abril) y el XI Triatlón comarca del Guadiato (31 de mayo)”.

El delegado de Deportes de la Diputación ha señalado que “se sumarán a estas pruebas el XIV Sierra Calima Posadas, con una nueva distancia TRI77 y su XXXVII Triatlón Califas de Hierra (14 de junio) y el IV Duatlón Cross Villa de Carcabuey (11 de octubre).

En definitiva, ha concluido Martín, “estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que supone, no sólo a nivel deportivo, sino también turístico y económico. Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia”.

Por su parte, delegado provincial de la Federación Andaluza de Triatlón, Pedro Serrano, ha resaltado que “hay que seguir dando las gracias a los clubes y organizadores que con estas pruebas están dando visibilidad al deporte base, que es un pilar fundamental del deporte en general”.

En lo que respecta a las pruebas de adultos, Serrano, ha remarcado que “hay pruebas cómo la Victoria y Posadas que son míticas por sus más de 20 y 30 ediciones ya cumplidas que hacen que nuestra ciudad tenga gran calidad organizativa”.