Llega la IV Vendimia Infantil con Montemayor como localidad invitada

El próximo día 29 de agosto (sábado), celebraremos la “IV Vendimia Infantil”, una actividad cuyo objetivo es acercar el mundo cooperativo y de la vitivinicultura a los más pequeños. Este año se desarrollará en las instalaciones de la Cooperativa la Unión en la Av de Italia número 1.

Las actividades programadas para ese día son las siguientes:

A las 10 de la mañana, recepción y pesaje en bascula de todos los participantes que aporten uva (en pequeña cantidad) con los medios que deseen, carritos, cestas, canastas, etc.

Photocall, zona habilitada inmortalizar el momento

Descarga de la uva en un pequeño lagar instalado para la ocasión, con una explicación del proceso de elaboración del vino.

Taller de venencia ofrecido por la Asociación Amigos de la Venecia de Montilla para catar y degustar el mosto obtenido.

Desayuno molinero.

La actividad está abierta a todos los niños y niñas interesados, independientemente de su vinculación familiar con la Cooperativa La Unión, y los que lo deseen podrán pisar uva en la zona habilitada, para ello han de venir previstos con calzado tipo escarpines y toalla.

En todo momento de la actividad, los niños y niñas han de estar acompañados por un adulto y se tomaran imágenes para los medios de comunicación y redes sociales.

Para asistir, previamente ha de inscribirse, antes del día 27 de agosto, bien en la oficina de la cooperativa, a través del teléfono 957651855, en el correo electrónico socios@cooperativalaunion.com o a través del WhatsApps 669879375, hasta completar aforo.

Al finalizar, se hará entrega de un diploma conmemorativo a cada participante como recuerdo del día. Además, quienes lo deseen podrán participar en un concurso de dibujo sobre la experiencia vivida, entregando su obra en la oficina de la Cooperativa antes del 10 de septiembre.

Cada año la Cooperativa La Unión invita a participar de su Vendimia Infantil a niños y niñas de una localidad perteneciente a la Denominación de Origen Montilla Moriles, siendo este año la localidad de Montemayor la elegida.