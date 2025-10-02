Las huestes del Gran Capitán pasearon por la península ibérica

Intenso fin de semana el vivido por los miembros del Club Atletismo Gran Capitán, en el que no dejaron un punto cardinal sin tocar buscando la prueba más dura.

101 kms. de Narón – 21 Leguas.

21 Leguas es una ruta circular de 101km con salida y meta en el Paseo Marítimo de Xuvia (Narón), que transcurre además por los ayuntamientos de Ferrol y Valdoviño, atravesando enclaves de gran valor patrimonial, industrial y natural de nuestra comarca (Arsenal Militar, Escuelas de la Armada, Astillero de Navantia, Costa Ártabra…)

Antonio Cruz completó esta durísima prueba rompepiernas, marcada por la lluvia, el frío, la niebla, mucho barro y que supo la meta en 19h44’10” con gran esfuerzo logrando el puesto 180° masculino.

📌 Nocturna del Guadalquivir, Sevilla

Rocio Priego participó el viernes en esta multitudinaria carrera de 8,5 kms de recorrido, finalizando con un tiempo de 47’15.

Media maratón de Cordoba- Almodovar

La Media Maratón Córdoba Almodóvar celebrada este pasado domingo reunió a más de 1.200 corredores. Alli estuvieron Manuel Luque-Romero “Xupi” brilló en una fantástica carrera para parar el crono en 1h28 y Milagros Casado firmó otra espectacular carrera siendo 3ª senior femenina y un tiempo de 1h36’.

1/2 maratón de Marbella

Por parte del clueb particparton María José Márquez que volvía a la competición haciendo 1h56’00”, Lola Márquez y José M. Pino que realizaron la prueba juntos para hacer 2h18’54

Entre Olivos Hybrid Race, Torredonjimeno

Entre Olivos Hybrid Race es un evento deportivo que alterna carrera en pista con ejercicios funcionales en box. Realizado en instalaciones deportivas al aire libre.

La idea nace a través de la creencia de impulsar la actividad física, potenciar los hábitos de vida saludable, el espíritu competitivo y el compañerismo, potenciado además la provincia de Jaén a través de una modalidad deportiva en auge.

Del club montillan estuvieron presentes

Triana Rosal, Eva Gómez que fueron 3ª en esta prueba femenina, Javi Algaba y jorge Vallejo fueron 10º masculinos y David Algaba finalizó 4° junto a otro compañero.

Carrera solidaria ACPACYS

El pasado domingo 28 de septiembre se celebró en el Vial Norte de Córdoba la XII Carrera Solidaria de Acpacys. Más de 700 participantes se dieron cita para recorrer los 5 kilómetros del circuito, en una mañana llena de solidaridad, esfuerzo y ganas de apoyar la causa de la parálisis cerebral.

Alli Alo participó en esta prueba solidaria acompañando a una sillita.

Carrera de la Fuensanta, Cto Andalucía 5 kms

Este año se cumplía el 40º aniversario de la Carrera Nocturna La Fuensanta, creada al amparo de la “feria chica” en La Velá de la Fuensanta, cuya celebración es del siglo XVIII en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de Córdoba. Para esta edicion se diseñó un circuito nocturno para que sea divertido, pasará por las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Por parte del club participaron Almudena Lorente (14ª en el campeonato de Andalucía con 19’48”) y Cristina Algaba terminó en el puesto 32ª con 22’12”