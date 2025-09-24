La IV Califa Mountain Festival consolida el deporte y la naturaleza en Cerro Muriano

La cuarta edición de Califa Mountain Festival, celebrada el pasado fin de semana en el entorno natural de Cerro Muriano, ha concluido con un éxito sin precedentes, consolidándose como una cita ineludible para los amantes de las carreras por montaña y las actividades al aire libre.

El evento, que tuvo lugar en Cerro Muriano y Parque Periurbano de Los Villares en términos de Obejo y Córdoba, atrajo a un gran número de participantes y público, que sumado a los 100 voluntarios y cerca de 50 personas de la organización, rondó el millar de personas en todo el fin de semana y una vez más, incluyó novedades: una carrera de montaña corta y carreras de montaña en edad escolar el sábado, una carrera infantil de obstáculos el domingo.

Califa Mountain Festival ofreció un programa variado y completo, diseñado para desafiar a los corredores más experimentados y, al mismo tiempo, fomentar el deporte en las nuevas generaciones. El corazón del evento fue su carrera por montaña en tres etapas, que puso a prueba la resistencia y las habilidades técnicas de los deportistas a lo largo de senderos exigentes y paisajes espectaculares. Los participantes elogiaron la excelente organización, cuidado al participante y los parajes naturales que recorrieron.

Los vencedores de las 3 Etapas fueron el subcampeón de España de carreras por montaña, y natural de Priego de Córdoba, Dani Luque y la valenciana Marta Esteban, fondista internacional varios años con la selección española de atletismo, ahora inmersa en las carreras por montaña.

Una de las novedades más celebradas fue la inclusión de la carrera para niños en edad escolar, que permitió a los más jóvenes sumar experiencia en el mundo de las carreras por montaña. Adaptada a sus edades, esta prueba fue puntuable para la Copa Andaluza de carreras por montaña en edad escolar.

El broche de oro para el público infantil fue la carrera infantil de obstáculos, una prueba lúdica y emocionante que se convirtió en uno de los momentos más divertidos del festival. Los niños, acompañados por sus familias, superaron una serie de desafíos adaptados, demostrando su agilidad y valentía mientras disfrutaban de una jornada inolvidable.

En cuanto a sus actividades no deportivas, una vez más se realizó en la jornada del sábado tarde una actividad de promoción y divulgación, en este caso una mesa redonda sobre el Alto Rendimiento en Carreras por Montaña. El cartel de ponentes con Dani Luque, subcampeón de España de carreras por montaña 2024, Raúl García Castán, precursores de esta disciplina con un palmarés espectacular de campeonatos y subcampeonatos del mundo, europeos y nacionales. Marta Esteban, atleta que ha sido internacional con la selección española de atletismo en disciplinas de 10.000 a Maratón y por último Rafa Romero, entrenador de alto rendimiento en carreras por montaña y, corredor de tal disciplina con victorias en carreras legendarias en Andalucía como las 100 millas Sierras de Bandoleros.

La tarde del sábado continuó con rocódromo hinchable, tiro con arco infantil y concierto de la artista local Cristina Serrano.

La organización del Califa Mountain Festival, con el apoyo de los ayuntamientos de Obejo y Córdoba, así como de patrocinadores institucionales y privados, ha valorado muy positivamente la acogida del evento. «Estamos muy orgullosos de cómo ha crecido este festival en solo cuatro años. Hemos logrado crear un espacio donde se unen la pasión por el deporte, el respeto por la naturaleza y el espíritu de comunidad», declaró un representante de la organización. «El éxito de esta edición nos anima a seguir trabajando para ofrecer un festival aún mejor el próximo año de una manera progresiva y gradual como venimos haciendo año tras año».

El Califa Mountain Festival no solo ha sido una gran fiesta del deporte, sino también una oportunidad para dar a conocer el valioso entorno natural de Cerro Muriano y su potencial para el turismo activo. La organización agradece a todos los participantes, voluntarios, patrocinadores y colaboradores su contribución a este gran éxito.