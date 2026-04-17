La Rambla celebrará sus tradicionales Cruces de Mayo durante el primer fin de semana

El Ayuntamiento de La Rambla, a través de la Delegación de Festejos, ha presentado las bases del Concurso de Cruces de Mayo 2026, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo, consolidándose como una de las principales citas culturales y festivas del municipio.

El certamen tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana y poner en valor las tradiciones populares mediante la ornamentación de cruces con elementos tradicionales, especialmente flor natural, así como la recreación de ambientes típicos que reflejen la identidad cultural local.

Como novedad destacada, se volverá a instalar la Cruz Municipal, que en esta edición estará ubicada en el Paseo de España, contribuyendo a dinamizar uno de los espacios más representativos de la localidad.

El certamen contará con una única categoría, “A la Mejor Cruz”, con los siguientes galardones:

Primer premio: 1.000 euros y plato de cerámica conmemorativo

Segundo premio: 800 euros y plato de cerámica conmemorativo

Tercer premio: 600 euros y plato de cerámica conmemorativo

Asimismo, se otorgará un accésit “Premio Tradicional” de 200 euros y plato de cerámica para reconocer aquellas cruces que destaquen por su decoración con flor natural y el respeto a las formas tradicionales.

La programación se completa con el XXIX Concurso-Exposición de Balcones, que volverá a llenar de color las fachadas del municipio, y con las Cruces de Mayo Infantiles, que se celebrarán el 2 de mayo, organizadas junto a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, fomentando la participación de los más jóvenes y garantizando el relevo generacional de esta tradición.

Durante el primer fin de semana de mayo, La Rambla se transformará en un gran espacio expositivo al aire libre, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de la creatividad, el folclore y la convivencia en torno a una de las celebraciones más representativas del municipio.

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a participar activamente y contribuir al mantenimiento de esta tradición.