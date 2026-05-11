La Rambla rebosará de tradición, música y actividades en la romería de San Isidro Labrador

La Rambla volverá a disfrutar de la tradicional romería en honor a San Isidro Labrador en el día de esta festividad, este viernes 15 de mayo, con música y actividades para todos los públicos.

El Centro Parroquial de La Rambla ha acogido la presentación oficial de la programación de la Romería de San Isidro Labrador 2026, organizada por el Ayuntamiento de La Rambla junto a la parroquia y la comisión organizadora.

En el acto participaron el concejal de Festejos, Juan Bautista García Jiménez; Francisco Jesús Gómez Salado, en representación de la comisión organizadora; y el párroco de La Rambla, D. José Ángel Arévalo Erencia, quienes dieron a conocer las actividades previstas para los días 14 y 15 de mayo.

La programación arrancará el jueves 14 de mayo con la tradicional “Romería Chiquita” en el Paseo del Calvario, donde desde las 19:00 horas habrá actividades infantiles, parque de hinchables, talleres, palomitas, algodón de azúcar y una merienda gratuita de churros con chocolate para todos los niños y niñas asistentes.

La jornada contará además con actuaciones musicales y ambiente festivo con los DJ Locales a las 21:00 horas y el concierto del grupo “Los Tabernícolas” a las 22:00 horas.

El viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, comenzará a las 8:30 horas con el repique de campanas anunciando la celebración. A las 9:30 horas tendrá lugar la Solemne Misa en honor a San Isidro Labrador en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, oficiada por don José Ángel Arévalo Erencia y cantada por el Coro Raíces Rambleñas.

Posteriormente, a las 10:00 horas dará comienzo la Romería con el tradicional recorrido por las calles y caminos de la localidad hasta la Ermita del Calvario y la Fuente del Abad, donde se desarrollarán distintas actividades de convivencia y actuaciones musicales.

La programación continuará con la actuación del grupo de baile Entre Tacones, el concierto del grupo SONIQUETE a las 18:00 horas, la actuación del grupo de versiones GAMBERROCK a las 20:00 horas y DJ Locales hasta el final de la fiesta.

Durante la presentación, el concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones, Juan Bautista García Jiménez, animó a todos los vecinos y vecinas a participar y disfrutar de esta tradicional celebración rambleña, agradeciendo además el trabajo y la colaboración de todas las personas, colectivos y asociaciones que hacen posible la organización de la Romería de San Isidro Labrador.