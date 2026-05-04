El Ayuntamiento de La Rambla aprueba el Presupuesto 2026 con bajada del IBI, más inversiones y mejoras laborales para empleados municipales

El Ayuntamiento de La Rambla, en sesión plenaria celebrada el pasado jueves, aprobó el Presupuesto general de esta institución para este año 2026. Unas cuentas que ascienden a 6.865.052,16 euros, lo que supone un incremento del 7,05% respecto al año anterior.

Como argumentó el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, en su intervención ante el pleno, este presupuesto se sustenta en tres pilares fundamentales: el alivio fiscal a las familias, el impulso a las inversiones y la mejora de los servicios públicos junto a la estabilidad del personal municipal.

Una de las medidas más destacadas es la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, cuyo tipo impositivo se reduce del 0,75% al 0,70%. Esta decisión responde al compromiso del equipo de gobierno de aliviar la carga fiscal de los vecinos y contribuir a la dinamización de la economía local, dijo el alcalde.

En materia de inversiones, el Ayuntamiento destina 541.776,03 euros, lo que supone un incremento significativo respecto a 2025 cuando esta partida fue de 438.000 euros. Entre las actuaciones previstas se incluyen la mejora de infraestructuras municipales, el arreglo del zócalo de la Escuela de Educación Infantil, intervenciones en la red de saneamiento en Era del Mirador y calle Santa Ana, así como una partida de 75.000 euros para la conmemoración del Centenario de la Exposición de Cerámica de 1926, un evento de gran relevancia para el sector productivo local.

Otra de las inversiones destacadas es la aportación municipal a las obras PFEA con las que se están mejorando vías y espacios públicos de La Rambla. Según argumentó el alcalde, “para un municipio como La Rambla, donde la agricultura es uno de los ejes vertebradores de la economía, esta inversión es vital. No solo permite la mejora de calles e infraestructuras municipales, sino que garantiza el empleo y la protección social de los trabajadores agrarios durante los periodos de cese de actividad en el campo. En un pueblo de tradición agrícola, estas obras son fundamentales para fijar la población al territorio y asegurar que nuestros trabajadores tengan un respaldo económico mientras mejoramos los servicios de todos los barrios. Invertir en el PFEA es invertir en la estabilidad de muchas familias, en nuestro pueblo y en el bienestar de todos”.

A esto hay que sumar la partida de 50.000 euros para los Presupuestos Participativos que año tras año se consolidan en La Rambla como una forma de dar la voz a los vecinos para que se involucren en las inversiones que se llevan a cabo para mejorar la vida de los rambleños.

Según explicó el alcalde, este presupuesto también refuerza el compromiso de este equipo de gobierno local con el tejido social y deportivo del municipio. Se destinan 70.000 euros a contratos de patrocinio para fomentar el deporte base, se garantizan las ayudas sociales directas para familias en situación de vulnerabilidad y se consolida una serie de subvenciones para asociaciones empresariales, culturales, vecinales, bandas de música y cofradías, reconociendo su papel esencial en la vida pública de La Rambla.

En cuanto al personal municipal, el presupuesto contempla una dotación de 3,55 millones de euros, incorporando mejoras sustanciales en sus condiciones laborales. Se consolida la recuperación del poder adquisitivo con incrementos salariales del 2,5% y del 1,5%, se avanza en la equidad con la equiparación de productividad entre personal funcionario y laboral, y se refuerza el proceso de estabilización con mejoras retributivas adicionales.

Asimismo, se crean partidas para servicios innovadores como el Punto Vuela (Guadalinfo), se refuerzan servicios y equipamientos públicos esenciales como la Piscina Municipal y el Cementerio, y se actualizan las valoraciones de puestos en áreas clave como la Policía Local y el personal administrativo y técnico.

El alcalde destacó que “este presupuesto demuestra que es posible gestionar con responsabilidad, bajar impuestos cuándo es posible, invertir más en mejorar nuestro municipio y cuidar de nuestros trabajadores municipales, todo ello sin renunciar a mejorar los servicios que reciben todos vecinos”.

Con estas cuentas, desde el Ayuntamiento de La Rambla reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico, la cohesión social y la mejora continua de la calidad de vida en nuestro pueblo, concluyó Jorge Jiménez.

El presupuesto fue aprobado con los votos a favor del grupo PP y las abstenciones de los grupos IU y PSOE.