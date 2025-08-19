La IX Noche Blanca del Deporte de Nueva Carteya, alternativa de ocio saludable en torno a múltiples disciplinas deportivas

El próximo sábado, 23 de agosto, el municipio de Nueva Carteya acogerá la novena edición de su Noche Blanca del Deporte, una actividad ya consolidada que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba y que se caracteriza por la organización de actividades de distintas modalidades deportivas para ofrecer una tarde noche de convivencia y ocio activo y saludable a todos los vecinos y vecinas.

El delegado de Deportes en la institución provincial, Antonio Martín, ha sido el encargado de desgranar los detalles de un evento “que da cabida a todas las edades con múltiples disciplinas deportivas en convivencia y, además, tiene carácter benéfico y social porque los beneficios irán destinados a la Asociación contra el Cáncer del municipio”.

Asimismo, ha continuado, “hay que añadir su carácter lúdico y deportivo al contar con muchas modalidades deportivas como natación, ajedrez, spinning, minibasket, fútbol, balonmano, calistenia, tiro con arco, tenis y pádel”.

Por su parte, el alcalde del municipio, Eduardo García, ha agradecido la colaboración de la Diputación y ha insistido en que “el evento está ya consolidado y consiste en una jornada donde reunimos las máximas disciplinas deportivas, muchas ya asentadas en la localidad y otras para darles visibilidad, como la calistenia o el balonmano”.

“Es una jornada muy participativa, en la que colaboran entidades sociales y deportivas de la localidad pero también de fuera como el Córdoba CF, el Atlético Mancha Real, el Club de Tiro con Arco de Castro del Río, el Club de Calistenia, etc. Nos visitan personas de otras localidades y hacemos del deporte una bandera, porque el deporte es también una forma de dinamizar la economía y dar visibilidad a nuestros deportistas y clubes”, ha manifestado.

La Noche Blanca del Deporte se desarrollará entre las 19.00 y las 03.00 horas y contará con múltiples actividades y competiciones deportivas. Así, habrá una competición de natación y un torneo de ajedrez, una master class de spinning, un partido de minibasket, un trofeo de fútbol que enfrentará al Córdoba B C.F y al Atlético Mancha Real CF, un trofeo femenino entre el CDFB Un Mar de Olivos de Nueva Carteya y el CdF Paquillo Moreno, un partido exhibición de balonmano a cargo del Club de Balonmano de Lucena y la final de la liga local de fútbol sala.

Completan la programación una exhibición y taller de calistenia a cargo del Club Bars Breakers de Granada, otro de tiro con arco a cargo del Club de Tiro de Castro del Río, la final del torneo ‘Noche Blanca del Deporte’ de tenis y pádel, y, como colofón, un concierto de versiones. Todo lo recaudado en la barra del bar durante el evento se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer de Nueva Carteya.