El Club Natación Montilla dio la talla en San Fernando

No podíamos dejar pasar la semana sin hacer mención a lo conseguido por el Club Natación Montilla en el V Camp. Andalucía Open Máster Larga Distancia celebrado en la gaditana ciudad de San Fernando.

Emilio Polonio Manuel González y Valeska Zabala fueron los integrantes del club que participaron en la prueba de 1.500 metros lisos el sábado por la mañana.

Emilio Polonio consiguió en 3º puesto en la Categoría +55 y un tiempo de 25’26”, mientras que Valeska mejoró su marca 5 segundos con un tiempo de 26’38” quedando 6º de su categoría +30 y Manuel finalizó 5º en +35 con un tiempo de 24’59.

Llego la tarde y entro en escena otra vez Emilio Polonio consiguiendo en el 800 metros libres el 3º puesto de +55 con un tiempo de 13’17” y Alberto Ríos consiguiendo un 1º en la categoría +25 con un tiempo de 9’56” en el 800L , igual que José Carlos Pérez que acabó en la noven.

El Domingo solo quedaba el 3000L en la que Manuel González defendió su el 3º puesto, cosa que consiguió con su tiempo de 50’26”, una muy buena marca personal, ya que le bajó tiempo al último campeonato en esta misma prueba más de 4 minutos.