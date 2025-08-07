El Club Deportivo Atlético Gran Capitán cierra la temporada con sólido crecimiento

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán cierra la temporada pero no da tiempo para ni pensarlo ya que estan preparando el III Triatlón Cros de Menores “Ciudad de Montilla” que será el próximo 7 de septiembre.

El Club Deportivo Atlético Gran Capitán organiza un año más el III Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla, una prueba dentro del calendario andaluz de triatlón base, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre de 2025 en las instalaciones municipales de Montilla.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es que la categoría infantil será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros, lo que garantiza la participación de numerosos clubes y jóvenes triatletas de toda la comunidad autónoma. La cita deportiva está incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI) y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla, Diputación de Córdoba y de numerosas entidades locales colaboradoras.

Apertura de inscripciones: 7 de agosto a las 10:30 h Uno de los momentos más esperados llega mañana, miércoles 7 de agosto a las 10:30 h, cuando se abrirán oficialmente las inscripciones a través de la web de la Federación Andaluza de Triatlón. Se espera una alta demanda de plazas, dada la relevancia creciente de esta prueba en el ámbito andaluz y el carácter familiar y participativo del evento.

Una fiesta del deporte base

Desde el C. D. Atlético Gran Capitán se ha preparado el evento con ilusión y compromiso, cuidando cada detalle para garantizar la seguridad, la diversión y el espíritu participativo de la jornada. “Queremos que los más pequeños disfruten al máximo, vivan el deporte desde la superación personal, el respeto y la convivencia, y se sientan protagonistas de un gran día”, explican desde la organización.

La prueba se desarrollará en las piscinas municipales de Montilla e inmediaciones, donde se han adaptado circuitos específicos para cada categoría (desde prebenjamín hasta juvenil), combinando tramos de natación, ciclismo BTT y carrera a pie.

Además del componente competitivo, el triatlón pretende ser una jornada festiva para familias y clubes, promoviendo hábitos saludables, valores deportivos y la convivencia entre jóvenes de distintas localidades.

Agradecimiento a clubes, familias y voluntariado

Desde el club se ha querido agradecer de forma especial el compromiso de las familias, el esfuerzo del voluntariado y la colaboración de entidades públicas y privadas que hacen posible esta iniciativa. “Su apoyo es fundamental para consolidar una prueba que se ha ganado un lugar en el calendario del triatlón andaluz de menores”, señalan.

El III Triatlón Cros de Menores “Ciudad de Montilla” se enmarca dentro de las actividades deportivas de la Fiesta de la Vendimia Montillana, poniendo en valor el deporte como parte del tejido social y cultural de la localidad.