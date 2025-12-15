La Biblioteca Grupo Cántico acoge la exposición ‘Manuel de Falla. Itinerancias de un músico’, en el 150 aniversario de su nacimiento

La Biblioteca Pública Provincial Grupo Cántico, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte, acoge la exposición ‘Manuel de Falla. Itinerancias de un músico’, una propuesta que recorre la trayectoria vital y artística del compositor gaditano con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

La muestra ha sido inaugurada por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, junto al director de la biblioteca, Francisco Javier del Río, y la directora de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes, quienes han destacado la relevancia cultural del proyecto.

“Para la Biblioteca Pública Grupo Cántico es un orgullo acoger esta exposición, que conecta la música con la historia y la cultura europea. Este espacio no solo alberga libros, sino que se convierte en un lugar vivo donde los ciudadanos pueden descubrir el legado de Falla y comprender cómo su obra dialoga con las corrientes artísticas e intelectuales de su tiempo. Queremos que la Biblioteca sea un punto de encuentro entre la lectura, la investigación y la creación cultural”, ha señalado el director de la biblioteca.

Esta exposición refleja de modo sencillo la personalidad rica y compleja de Falla, situando su obra no sólo en el contexto adecuado sino ubicándola en el particular lugar que ocupa dentro del vasto repertorio de la música de la primera mitad del siglo pasado. La muestra, de carácter pedagógico y divulgativo, se compone de 35 lienzos de gran formato que, a través de una cuidada selección de fotografías, documentos y textos del Archivo Manuel de Falla, acercan al visitante al atractivo universo de este gran músico.

Por su parte, la responsable de la exposición, Elena García ha subrayado que “esta muestra marca el inicio de las conmemoraciones del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y supone un regreso simbólico a Córdoba, donde se diseñaron las estructuras expositivas hace quince años. Queremos que el público descubra no solo al compositor, sino también al intelectual profundamente europeo que fue Falla”.

Itinerancia vital del compositor

La exposición, concebida como una propuesta itinerante, nació para dar movilidad a la muestra permanente Universo Manuel de Falla en Granada. Sus estructuras fueron diseñadas en Córdoba y ahora regresan a la ciudad en un formato que se despliega como un libro abierto, ideal para un espacio de lectura y estudio como la Biblioteca. El recorrido refleja la itinerancia vital del compositor: desde su Cádiz natal hasta su exilio en Argentina, pasando por Madrid, París —donde se relacionó con figuras como Ravel, Debussy o Stravinsky—, Londres y Granada, donde vivió dos décadas fundamentales de su vida.

Organizada por la Biblioteca Pública del Estado Grupo Cántico-Biblioteca Provincial de Córdoba y la Fundación Archivo Manuel de Falla, la exposición cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura a través del INAEM y el Ayuntamiento de Granada. La idea original es de Rafael del Pino e Yvan Nommick, con concepto expositivo de Paredes Pino Arquitectos y diseño gráfico de Julio Juste.

La muestra podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2026, en horario de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas.