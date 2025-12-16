El Pueblo Gitano entrega a la Caja de las Letras la copia del salvoconducto de 1425 para su entrada en España

El Instituto Cervantes ha recibido este lunes en la Caja de las Letras un legado en conmemoración del sexto centenario de la llegada en 1425 a España del Pueblo Gitano, que incluye la copia en formato pergamino del documento otorgado por Alfonso V de Aragón autorizando su entrada al país.

En el acto han participado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; la secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rosa Martínez; la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago; el escritor y profesor Jesús Salinas; y el director de teatro, escritor, dramaturgo, productor Francisco Suárez.

La presencia del Pueblo Gitano en España se remonta al 12 de enero de 1425, cuando Alfonso V de Aragón otorgó un salvoconducto a Juan de Egipto Menor y su grupo. La caja 1429 de la institución ha albergado, además de la copia de este documento, una carta de la Casa Real donde se comunica que Felipe VI apadrina la conmemoración del 600 aniversario de este acontecimiento.

Asimismo, se ha incluido una pieza de cestería tradicional y la bandera gitana con el logo de la conmemoración del aniversario, y el libro de fotografía Memorias de miradas por los caminos del pueblo gitano, de Jesús Salinas, junto a un negativo original de una fotografía de Camarón.

El legado se ha completado con tres poemas manuscritos de José Heredia Maya del libro Un Gitano de Ley. Oratorio, y la descripción manuscrita de los cuatro movimientos escénicos, aportados por la familia de José Heredia Maya.

Por último, se ha dejado en la caja un pendrive con poemas del Romancero Gitano de Federico García Lorca, a través del cante gitano interpretado por cantaores y guitarristas gitanos, grabados el año 2004 en la obra «Romancero Gitano» en el Teatro Español.

Para el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, con este acto se recuerda no solo la llegada del pueblo gitano a España, «sino también las situaciones de injusticia por los derechos humanos que han sufrido en la persecución de las identidades». «La cultura es parte fundamental de la conciencia crítica y parte fundamental de la identidad basada en el diálogo y la diversidad», ha añadido.

Año del Pueblo Gitano

La secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rosa Martínez, ha remarcado la importancia de la declaración de 2025 como el Año del Pueblo Gitano, enmarcando este acto en el reconocimiento a seis siglos de «presencia y contribución». «Nos ha permitido recordar las injusticias históricas y actuales que aún persisten para lucha contra ellas con mayor determinación», ha indicado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago, ha reivindicado el legado de una cultura que «no ha sido reconocida antes de este momento». «Es importante visibilizar al pueblo gitano a través de todos los actos, pero también sirve como punto de partida para una sociedad más libre y justa, donde mejorar todas las condiciones de vida que hoy no se tienen», ha indicado.

Referentes culturales

El docente Jesús Salinas ha alertado de que existe «demasiada distorsión» respecto a la cultura gitana y, por ello, entiende que este libro legado con fotografías de referentes de la cultura gitana sirve para «descabalgar esta idea del mero espectáculo y estereotipo». «Dentro de muchos años, las próximas generaciones podrán percibir a través de esta memoria los tiempos pasados y espero que les ayude a reflexionar y plantearse la evolución de su historia», ha remarcado.

El dramaturgo Francisco Suárez ha recordado los nombres de artistas como La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Lole y Manuel o Lita Cabellut para celebrar a «grandísimos artistas que retrataron el dolor y alegría de un pueblo», pidiendo además más actos como este para reivindicarlos. «Si dentro de 50 años alguien quisiera saber cuál fue nuestra aportación cultural al mundo, debería encontrarlo en el arte de la creación», ha concluido.