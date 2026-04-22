El colegio La Asunción se transforma en el universo de Coco: un proyecto interdisciplinar en todas las etapas para aprender idiomas a través de la cultura

El colegio La Asunción desarrolla del 20 al 24 de abril un proyecto interdisciplinar dirigido a todas las etapas educativas, centrado en la película Coco y coordinado por el Departamento de Idiomas, con la participación de distintas áreas.

La iniciativa utiliza la historia de Miguel como hilo conductor para acercar al alumnado al aprendizaje de inglés y francés desde un enfoque práctico y contextualizado, incorporando elementos de la cultura mexicana y el enfoque familiar de la cinta de Disney.

El centro educativo, de la Fundación Spínola, se ha ambientado con la decoración elaborada entre el área de Plástica y la colaboración de las familias, transformándose en un espacio que despierta la curiosidad y el interés de pequeños y mayores.

A lo largo de la semana, las clases de idiomas se plantean mediante actividades dinámicas como juegos lingüísticos, ejercicios de comprensión lectora y de expresión oral basados en escenas de la película. Cada propuesta está adaptada según la etapa, desde infantil hasta secundaria, conectando a todo el alumnado.

Precisamente, uno de los aspectos relevantes de este proyecto es la interacción entre alumnado de diferentes edades, lo que favorece la convivencia, motiva el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales como la cooperación y la comunicación.

Como cierre, el 24 de abril se celebrará una jornada final en el colegio con participación de las familias, en la que el alumnado organizará distintos espacios dedicados a la gastronomía mexicana. En esta actividad, aplicarán los contenidos trabajados, explicando recetas, gestionando los puestos y utilizando el idioma en un contexto real.

Este proyecto se integra en la ruta del colegio La Asunción para el aprendizaje de idiomas, con una propuesta trasversal para todas las etapas que incluye metodologías innovadoras en el aula e iniciativas de internacionalización como los viajes de inmersión y el Bachillerato Dual Americano. Iniciativas que potencian la competencia lingüística y preparan para desenvolverse en un mundo globalizado.