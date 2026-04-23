El Sorteo de Oro de Cruz Roja amplía este año sus premios para llegar a más personas

La cita solidaria de todos los veranos inicia hoy su recorrido. La nueva edición del Sorteo de Oro de Cruz Roja mantiene su concepto (Lo que hacemos por las personas, vale oro) pero amplía su alcance con más premios y unos boletos más cercanos, protagonizados por personas voluntarias de la Organización.

El Sorteo de Oro de Cruz Roja es una iniciativa solidaria con más de 47 años de historia que permite a la ciudadanía, por tan solo 6€, formar parte de un movimiento humanitario que transforma vidas. Su recaudación impulsa la capacidad de Cruz Roja de actuar ante las grandes emergencias, pero también en las situaciones cotidianas del día a día que pueden afectar a personas de nuestro entorno más cercano.

Con más de mil puntos de actividad distribuidos por toda España, Cruz Roja está presente en ciudades, pueblos y barrios, trabajando cada día para mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, como Elena, que demanda asesoramiento y formación para acceder a nuevas oportunidades laborales, o Juan José, que puede retomar sus paseos en compañía de una persona voluntaria, o Abel, que tuvo que abandonar su casa y acudir a un albergue provisional tras las últimas inundaciones… todas tienen algo en común: la necesidad de apoyo en un momento clave de sus vidas.

Cruz Roja reafirma así su compromiso humanitario, dando respuestas a las personas que más lo necesitan. “Poder acompañar y mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad es posible en gran medida gracias a la implicación ciudadana y de entidades colaboradoras que apoyan el Sorteo de Oro, adquiriendo o ayudando en la venta de boletos. Lo que hacemos por las personas, vale oro, teniendo en cuenta que el Sorteo va a tener un impacto real en las personas que más lo necesitan”, resalta Isabel Linares, responsable provincial de Captación de Fondos de la organización.

El pasado año, la entidad recaudó en la provincia cerca de 520.000 euros con el Sorteo de Oro. «Esta iniciativa es vital para la entidad. Por ello animamos a la ciudadanía cordobesa a que se unan al Sorteo de Oro, que colaboren comprando un boleto, ya que esa acción va a transformar la vida de muchas personas”, recalca Linares.

Desde 1992 Cruz Roja celebra el Sorteo de Oro cada año en una ciudad diferente. En esta ocasión, se llevará a cabo el 23 de julio en Granada, y será retransmitido en streaming a través de las redes sociales de Sorteo de Oro y de Cruz Roja.

Personas que ayudan a personas

Tras varias ediciones utilizando ilustraciones para mostrar en los boletos parte de la labor de Cruz Roja, en 2026 se incorporan imágenes de personas reales como eje visual de la campaña, evolución que responde a un compromiso esencial para Cruz Roja: las personas están en el centro.

Y como cada año, se han querido reflejar 10 de las múltiples acciones que Cruz Roja desarrolla a diario, en esta edición representadas a través de personas voluntarias vinculadas a los proyectos. Su presencia aporta cercanía, mostrando además que el verdadero valor del oro reside en su capacidad para transformar vidas.

Dónde adquirir los boletos

Sumarse a esta iniciativa adquiriendo un boleto es fácil, ya que se pueden encontrar en miles de establecimientos y empresas colaboradoras. También se pueden comprar en la calle, a través de los múltiples equipos de ventas desplegados por todo el territorio, o desde casa, accediendo al siguiente enlace. http://www.cruzroja.es/sorteodeoro

Más de 7 millones de euros en premios

El Sorteo de Oro repartirá 23.400 premios que superarán los 7 millones de euros *.

Por tan solo los 6 € que cuesta un boleto, pueden tocar 3 millones de euros del primer premio; 1 millón de euros del segundo premio; 500.000 euros del tercer premio; 250.000 euros de cada uno de los tres cuartos premios; y 100.000 euros de cada uno de los tres quintos premios.

También tendrán premio todos los números iguales a los anteriores con diferente serie y las 4 últimas cifras de todos los premios.

Y como novedad, este año también obtendrán premio de 12€ los boletos cuyas tres últimas cifras coincidan con el primer premio.

Aviso inmediato de premios y experiencia inmersiva

Cruz Roja ofrece la oportunidad de recibir los números premiados el mismo día del sorteo, inscribiéndose en el QR que aparece en el reverso de los boletos o en el enlace señalado anteriormente.

Además de optar a estos premios, quien lo desee puede registrarse para participar en el sorteo de 2 Viajes al Corazón de Cruz Roja. Se trata de una experiencia inmersiva para conocer desde dentro cómo se transforma la vida de las personas: visitas a proyectos en activo, encuentros con voluntariado y equipos técnicos, recorridos por espacios clave donde se coordinan respuestas de emergencias y acciones de acompañamiento cotidiano.

Las bases y los números premiados del sorteo, que tendrá lugar a las 19.30 horas del 23 de julio, podrán consultarse en la página web http://www.cruzroja.es/sorteodeoro

(*) O su contravalor en oro. Valor oficial de cotización al cierre del Mercado de Londres el 22 de julio de 2026. Los premios se harán efectivos en metálico en oficinas informatizadas de Correos de toda España, y en metálico y en oro, en las oficinas de Cruz Roja. Los premios no son acumulativos y caducan a los 90 días naturales desde la celebración del Sorteo.

Sobre Cruz Roja

Cruz Roja Española pertenece al mayor movimiento humanitario del mundo. Colabora con entidades públicas y privadas para que la ayuda llegue a todas las personas que lo necesitan, en cualquier lugar y en el momento oportuno. Su misión es prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y hacer respetar a las personas.

Sus más de 231.000 personas voluntarias dan respuesta en 1.263 municipios, lo que permite atender anualmente a más de 11,6 millones de personas en los ámbitos nacional e internacional. Todo ello con el apoyo de cerca de 1,3 millones de personas socias, empresas y alianzas en todos los sectores de la sociedad.

Cruz Roja Española ha puesto en marcha un Plan de Respuesta para hacer frente a los efectos de la DANA, con una ejecución continuada en los próximos tres años que tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación, la construcción de resiliencia y el bienestar físico, emocional y social de las personas y comunidades afectadas. El plan, con el que ya se ha llegado a más de 143.000 personas, se está ejecutando en tres fases: la primera, ya realizada, de respuesta inmediata; una segunda vinculada a la recuperación para la vuelta a la normalidad, y una tercera de fortalecimiento y resiliencia para asegurar que las comunidades y las personas sean más fuertes y estén preparadas ante posibles eventos futuros de emergencias o catástrofes.

Cruz Roja Española continúa su trabajo contra todas las formas de vulnerabilidad, adaptándose y anticipándose a los escenarios de futuro, abierta a la población general, incidiendo en la contribución firme y consistente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, presente en 191 países. Actúa siempre bajo sus siete Principios Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.