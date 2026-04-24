AMADYR incorpora talleres de arteterapia para acompañar los procesos de duelo en Montilla

La Asociación Montillana de Apoyo al Duelo y Resiliencia (AMADyR) ha dado un paso más en su labor de acompañamiento emocional incorporando talleres de arteterapia dentro de sus sesiones grupales quincenales, celebradas cada jueves en la sede de la Fundación Social Universal, situada en calle Burgueños, 5.

En esta ocasión, el encuentro ha estado centrado en la integración de las emociones a través del color, donde cada participante ha podido conectar con su mundo interior y expresarlo libremente mediante la pintura, acompañadas de música natural que favorecía la calma y la introspección.

Este tipo de actividades permite a las personas en proceso de duelo canalizar emociones difíciles de expresar con palabras, facilitando un espacio seguro donde compartir, sentir y transformar su vivencia desde un enfoque respetuoso y creativo.

Las asistentes han valorado muy positivamente la experiencia, destacando su impacto emocional:

“Me he podido relajar y me ha servido mucho.”

Según explica Lola Baena Gómez, presidenta de AMADYR, la incorporación de la arteterapia responde a la necesidad de ofrecer herramientas diversas que se adapten a cada proceso personal:

“El duelo no se vive solo desde la mente, también necesita ser sentido, expresado y acompañado desde el cuerpo y la emoción. A través del arte, abrimos una vía muy poderosa de sanación y conexión interior.”

Las obras creadas durante estas sesiones podrán adquirirse en futuros eventos solidarios en los que la asociación participará con su propio stand, destinando los fondos a continuar con su labor de apoyo a personas en duelo.

Desde AMADYR se continúa trabajando para ofrecer espacios de acompañamiento accesibles y humanos, dirigidos a personas que atraviesan cualquier tipo de pérdida, promoviendo la resiliencia y el bienestar emocional en la comunidad.

Para más información, pueden seguir su actividad en su Instagram.