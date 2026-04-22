Jornada reivindicativa de las familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)

Las familias del alumnado con necesidades especiales y específicas de apoyo educativo de Andalucía se movilizarán en Córdoba y exigen compromisos reales ante las próximas elecciones

El colectivo de familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) tendrán una jornada reivindicativa que se extiende por las ocho provincias. Representantes de las familias han registrado en la Delegación de Educación miles de firmas que respaldan un pliego de condiciones que de entregado a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía.

La movilización busca que los partidos no solo escuchen, sino que se comprometan con soluciones tangibles antes de la cita con las urnas. «No pedimos promesas, pedimos recursos que garanticen una educación digna», han subrayado los portavoces del colectivo.

PRINCIPALES DEMANDAS DEL COLECTIVO NEAE

Las familias denuncian que la falta de medios actuales frena el desarrollo de los menores y han presentado una batería de exigencias prioritarias:

Bajada de ratios: Reducción urgente del número de alumnos asignados a cada profesional de PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje) y PTIS (Personal Técnico de Integración Social).

Protocolos antiacoso específicos: Ejecución inmediata de medidas de protección adaptadas a la vulnerabilidad extrema del alumnado de Educación Especial.

Blindaje de la FP Especial: Paralización total del cierre de unidades de Formación Profesional Especial en toda la comunidad autónoma.

Las familias convocantes explican que estas movilizaciones tienen un carácter pacífico y reivindicativo.

MOVILIZACIONES EN TODA ANDALUCÍA

Dentro de la hoja de ruta de movilizaciones en cada provincia de Andalucía, en Córdoba tendrá lugar una manifestación autorizada, con salida desde la Diputación Provincial el próximo 25 de abril a las 12:00 horas, con el siguiente recorrido:

Inicio a las 12:00 h en la Diputación de Córdoba

Avda. Ronda de los Tejares (desde Plaza de Colón hasta calle Cruz Conde)

Calle Cruz Conde

Plaza de las Tendillas

Calle Claudio Marcelo

Calle Capitulares

Ayuntamiento: lectura de manifiestos y disolución

Esta acción pretende ser un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los alumnos NEAE, haciendo un llamamiento a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía para que se sumen a la causa.