Cuentas, no cuentos (II), servicios públicos de primera necesidad

En esta segunda entrega vamos a comparar algunos servicios públicos de primera necesidad. Los que afirman que con Franco se vivía mejor deberían revisar estos datos y reflexionar sobre sus afirmaciones.

3º Sanidad:

La evolución del sistema sanitario en España entre 1970 y la actualidad es uno de los cambios más positivos, pasando de una infraestructura limitada y en muchos casos de beneficencia con cobertura desigual a un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal y de alta calidad.

En la España de 1970: El sistema sanitario tenía una fuerte presencia de la beneficencia, la sanidad militar y los seguros privados. El acceso a la atención médica dependía en gran medida de la capacidad económica o de la pertenencia a un régimen laboral específico.

Número de Hospitales: El número total rondaría los 400-500 , es difícil dar una cifra exacta por la diversidad de centros y la falta de datos.

El número total rondaría los , es difícil dar una cifra exacta por la diversidad de centros y la falta de datos. Médicos por Habitante: Había aproximadamente 1,5 – 2 médicos por cada 1.000 habitantes . Esto significaba que el acceso a un médico era más difícil.

Había aproximadamente . Esto significaba que el acceso a un médico era más difícil. Contexto: La esperanza de vida era menor y las causas de mortalidad estaban más ligadas a enfermedades infecciosas. La atención preventiva era incipiente.

En la España Actual (2024): El Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno de los pilares del estado del bienestar. La infraestructura es vasta y la calidad asistencial es reconocida a nivel mundial.

Número de Hospitales: España tiene 800-850 hospitales (públicos y privados). La red está distribuida, tecnológicamente avanzada, con excelente atención especializada.

España tiene (públicos y privados). La red está distribuida, tecnológicamente avanzada, con excelente atención especializada. Médicos por Habitante: Según datos del INE y la OCDE, España tiene 4,5 – 5 médicos por cada 1.000 habitantes . Esto nos posiciona por encima de la OCDE.

Según datos del INE y la OCDE, España tiene . Esto nos posiciona por encima de la OCDE. Contexto: La sanidad es un derecho fundamental. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, y el sistema se enfoca tanto en la curación como en la prevención.

Resumen: España ha construido uno de los sistemas de salud más robustos y accesibles del mundo, hoy somos el primer país europeo en número de médicos por habitante y con excelente formación de los profesionales, con una infraestructura hospitalaria mucho mayor. La sanidad española es reconocida a nivel internacional y tenemos el mejor modelo del mundo y somos la referencia en trasplantes de órganos por la técnica y la gestión exclusivamente pública.

En la última década desde la crisis financiera del 2008, se iniciaron una serie de privatizaciones de instituciones o en su gestión y también modelos de contratación del personal sanitario más precarios, que han originado un éxodo de profesionales por muchos países europeos, desde Noruega a Portugal, todo ello ha deteriorado notablemente el modelo en listas de espera inasumibles para una gestión eficaz y eficiente. El modelo de colaboración público-privada solo ha beneficiado a la privada que claramente ha parasitado los recursos de la Pública.

4º Estudiantes universitarios:

La comparación del número de estudiantes universitarios en España entre 1970 y la actualidad refleja la expansión de la educación superior y la importancia de la formación académica en el mundo laboral.

En la España de 1970: La universidad era elitista y solo accesible para una minoría. El acceso estaba limitado por factores económicos, sociales y geográficos. En ese momento había 15 universidades públicas y 3 privadas, que gozaban de un buen prestigio.

Número de estudiantes: En 1970 el número de estudiantes universitarios en España rondaba los 150.000 – 200.000 .

En 1970 el número de estudiantes universitarios en España rondaba los . Porcentaje de la población joven (18-24 años): El porcentaje de jóvenes que accedía a la educación superior era bajo, el 13% . Esto variaba mucho por género y clase social.

El porcentaje de jóvenes que accedía a la educación superior era bajo, . Esto variaba mucho por género y clase social. Contexto: Se concentraban en pocas ciudades, las titulaciones eran más limitada y las tasas de abandono en los primeros cursos eran elevadas.

En la España Actual (2024): La universidad se ha masificado y democratizado.

Número de estudiantes: Actualmente, el número de universitarios (incluyendo grados, másteres y doctorados en universidades públicas y privadas) supera los 1.3 – 1.6 millones .

Actualmente, el número de universitarios (incluyendo grados, másteres y doctorados en universidades públicas y privadas) supera los . Porcentaje de la población joven (18-24 años): Se ha disparado hasta tener una tasa superior a los países de nuestro entorno el 8 5% frente al 72% de Alemania, por ejemplo, aunque con una alta tasa de abandono.

Se ha disparado hasta tener una tasa superior a los países de nuestro entorno el frente al 72% de Alemania, por ejemplo, aunque con una alta tasa de abandono. Contexto: La red de universidades está por todo el territorio, la oferta de grados y postgrados es muy amplia y el acceso es más equitativo, aunque persisten desafíos en igualdad de oportunidades. A día de hoy, abril de 2026, en España existen 50 universidades públicas y 48 privadas, muchas de estas últimas de dudosa capacitación.

Resumen: En 1970, la universidad era una meta para una minoría, mientras que hoy es una etapa habitual en la vida de muchos jóvenes españoles. Esta expansión refleja un cambio fundamental en la estructura social, la economía basada en el conocimiento y la valoración de la educación como motor de progreso individual y colectivo. El “pero” está en el creciente número de universidades privadas que reciben ayudas que se retraen de lo público, además tienen poco prestigio porque es frecuente que alumnos que no superan las pruebas para la pública, si disponen de recursos pueden lograr su título en la universidad privada donde, en general, hay menores niveles de exigencia.

Ángel Diez de Miguel

Reflexiones desde la higuera