Anoche se celebró un acto electoral del Partido Popular por las elecciones andaluzas del próximo 17 de Mayo en el que el lema principal fue que la Andalucía del futuro pasa por la estabilidad y la buena gestión de Juanma Moreno.

Al acto acudió buena parte de la plana mayor del partido como el coordinador de Justicia, Administración Local y Función Pública del PP de Andalucía y candidato por Córdoba al Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, la Senadora Lorena Guerra, Beatriz Jurado, Adolfo Molina, alcaldes y candidatos … así como un nutrido grupo de simpatizantes tanto sentados como de pie.

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, María José Tejada señaló como es que en estás elecciones nos jugamos mucho, nos jugamos la confianza la estabilidad y el bienestar social que hemos conseguido en estos años de Gobierno de Juanma Morenos, tenemos también que defendernos de las políticas del pasado y de quienes vienes prometiendo lo que antes no cumplieron.

Durante el acto se hizo un repaso por las inversiones realizadas en montilla por parte de la Junta que van desde la rehabilitación de la Tercia a los Juzgados, pasando por la nueva sede de oficina de empleo o el Hospital de Montilla ampliación que ya esta abierta.