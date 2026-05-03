Llevamos días viendo, leyendo y aguantando la insoportable pesadez de la intolerante extrema izquierda que no hace mas que retroalimentarse y que llevamos sufriendo todo aquel que no comulga con sus ideales.

Desde que este Jueves Santo un exconcejal socialista egabrense se abalanzara en la misma Cabra sobre Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía y por ende de todos los andaluces, teniendo que ser reducido y arrestado, confirmó lo que ya sabíamos los que estamos en el mundo real: la campaña andaluza iba a ser a sangre y fuego.

Sangre y fuego

A sangre y fuego por que la izquierda ha ido calentándose/nos ante la firme posibilidad de que su batacazo sea monumental y eso puede ser debido a varios motivos:

El modelo clientelar que se estableció durante los 40 años de socialismo andaluz se va acabando .

que se estableció durante los 40 años de socialismo andaluz . Pedro Sánchez lanza mensajes de que o ellos o la extrema derecha, cuando pactan con Junts o Esquerra, partidos sectarios que rechazan por defecto todo lo que huela a español.

Los casos de corrupción actuales que salpica a la cúpula socialista, con la consiguiente persecución profesional y física a los medios y profesionales no correligionarios.

La memoria colectiva, donde el caso ERE y el desvío de al menos 679 millones de euros de dinero público de la Junta de Andalucía para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados, por la alta responsabilidad política de los condenados y por la cantidad de juicios a los que ha dado pie está considerado « el mayor caso de corrupción política de España »

y el desvío de al menos para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines al PSOE. Por la cuantía defraudada, por el número de implicados, por la alta responsabilidad política de los condenados y por la cantidad de juicios a los que ha dado pie está considerado « » Falta de liderazgo en la izquierda. Ni PSOE ni el maremágnum de partidos que es Por Andalucía, unidos no por el pegamento de un ideario común, sino por el redito político, tienen una persona de peso que arrastre ni convenza, por ello han de tirar de viejas consignas para tiempos nuevos y sobre todo el miedo y el odio al que no es de los suyos. Si Julio Anguita levantara la cabeza.

La Sanidad por bandera

Las izquierdas han cogido la bandera del estado de la sanidad como única arma arrojadiza contra el actual gobierno de Juanma Moreno. Si bien todo es mejorable, a ese respecto hare un artículo mas pormenorizado sobre la diferencia entre la percepción, la realidad y del por que estamos llegando a la situación actual ya que, según el Instituto Nacional de Estadística, hay mas médicos colegiados que hace 20 años.

Evolución del Ratio de Médicos por 1.000 Habitantes (2004-2024)

Año Ratio España (Colegiados) Ratio Andalucía (Colegiados) 2024 6,33 5,75 2022 5,99 5,42 2019 5,61 5,08 2015 5,19 4,65 2010 4,79 4,23 2007 4,46 3,98 2004 4,18 3,72

Por lo que cualquier tiempo pasado fue mejor, es mera especulación. Por no extenderme demasiado solo indicar que el Sistema Andaluz de Salud tuvo contratados en 2014 a 28.500 médicos mientras que en 2025 había 39.500.

Radicalidad frente a realidad

Hace unos días el restaurante Las Camachas se vio envuelto en la polémica radical extremista cuando una serie de energúmenos se dedicó a increpar por redes sociales la visita de Juanma Moreno a sus instalaciones lo que obligó al propio Presidente a emitir un video de apoyo, una nota de prensa del propio restaurante y la repulsa de ese acto de odio gratuito hacia un establecimiento que no hace otra cosa que generar puestos de trabajo y servir de punto de encuentro a todos los foráneos y locales.

De poco sirve que el Rafael Llamas (PSOE), Alcalde de Montilla y por ende de todos los montillanos, lance un laxo texto en su red social particular señalando se puede discrepar sobre publicaciones en redes sociales, pero lo que no se puede es traspasar los límites con el insulto y la descalificación. La polarización que vivimos nos hace descontextualizar los mensajes, mientras que su PSOE encabeza todas las manifestaciones y actos contra la sanidad andaluza, si bien es la Ministra de Sanidad del gobierno de España, de todos los españoles, la que tiene a todos los médicos de España en huelga y no el SAS.

El Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA, ha enviado una carta formal a Pedro Sánchez solicitando que «asuma la responsabilidad de la negociación» ya que en la pasada semana fue la «tercera semana de huelga médica y facultativa del año», advirtiendo los convocantes que tras dieciséis jornadas de paros y más de diez reuniones sin resultados, el conflicto ha alcanzado un «punto decisivo».

Recordemos que la Ministra y medio gobierno nace del maremagnun de izquierdas antes descrito, es decir aplica lo que viene siendo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Tampoco ayuda que las amigas de la

Seamos sensatos, seamos demócratas, seamos personas y nos nos dejemos manejar por los politicuchos de 3/4 que solo buscan su redito personal.

En 13 años dando caña que llevamos aquí, les puedo asegurar que hay políticos íntegros, con verdadera vocación de servicio. Usted es el que tiene que afinar ojo y oído, como lo puso para elegir pareja, amigos, empleo… use ese ojo clínico para elegir a la mejor opción o en su defecto, la menos mala.