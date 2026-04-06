Gran actuación del Team Grupo Serman en Portugal e Ibiza antes de la Copa de España en Montemayor

El equipo ha firmado un destacado fin de semana de competición con resultados muy positivos tanto en carretera como en MTB, demostrando el gran momento de forma colectivo.

En la Vuelta Ciclista a Loulé (Portugal), el conjunto completó una sólida actuación frente a un exigente nivel internacional. El equipo logró con Carlos Tienda un meritorio 13º puesto en la clasificación general, además de un 12º puesto en la clasificación por puntos, reflejo de la regularidad durante toda la prueba.

El momento más destacado llegó en la última etapa, considerada una de las más duras de la competición, donde Carlos Tienda consiguió una brillante 7ª posición, compitiendo de tú a tú con los mejores y confirmando el potencial del equipo en terrenos exigentes.

Por otro lado, las alegrías también llegaron desde el MTB, donde Oscar Trujillo se proclamó vencedor en la Vuelta Ciclista MTB a Ibiza, en un intenso fin de semana de competición, firmando una actuación impecable y subiendo a lo más alto del podio.

Estos resultados ponen de manifiesto el excelente trabajo de todo el equipo, tanto de corredores como de cuerpo técnico, consolidando una dinámica muy positiva de cara a los próximos compromisos.

La mirada del equipo de Joaquín León está ya puesta en la próxima cita, la Copa de España en Montemayor, donde el equipo afrontará el reto con ambición y el objetivo de seguir cosechando buenos resultados.