Exitazo en la II Quedada Offroad de Montemayor

Todo el fin de semana se ha hablado del exito que ha tenido tanto de convocatoria como de organización la II Quedada Offroad celebrada este sábado en la hermana localida de Montemayor.

El motoclub los Barreiros han sido los encargados de la organización de este evento que ha reunido a cerca de 190 vehículos todoterrenos 4×4 y unos entre quads y motos llegaron a 240.

El Motoclub Los Barreiros, ubicado en Montemayor (Córdoba), es una asociación de entusiastas del motociclismo, especializada principalmente en la modalidad off-road (barro, enduro y rutas de campo).

El club destaca por la organización de concentraciones y rutas temáticas que atraen a participantes de toda la provincia, en las que suelen incluir desayuno para los inscritos, circuitos de trial para buggys, sorteos, premios, barra con comida abundante y animaciones musicales o macrofiestas.

Este cuidado por los participantes hace que año a año siga creciendo el numero de inscritos, habiendo alguno llegado fuera de Andalucía.

Un día de hermanamiento entre los amantes del motor, el barro y el humo que se desarrolló sin aglomeraciones, accidentes o peleas, vamos un día perfecto de convivencia..

Ahora a preparar la III Quedada Offroad y mientras tanto nos iremos entreteniendo con los diferentes eventos provinciales.