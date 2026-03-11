Córdoba y Montemayor estuvieron presentes en Lyon con el club Mustang All Stars

Las cordobesas Alicia, Andreina, Gloria y la montemayorense Olga Alcaide Gómez, integrantes del equipo Mustangs All Stars, participaron el pasado 1 de marzo en «The Spirit Championship» una competición internacional de cheerleading celebrada en Lyon (Francia), donde lograron un destacado resultado en su categoría Stunt Group.

Las diferentes exhibiciones permiten a los equipos y entrenadores experimentar un ambiente competitivo sin la presión de competir, con rutinas de exhibición que reciben retroalimentación de los jueces para ayudarte a prepararte para futuras competencias.

Las deportistas presentaron una rutina que combinó acrobacias, saltos y coreografía, demostrando coordinación y nivel técnico frente a equipos de distintos países europeos, logrando un primer puesto.

El equipo entrena bajo la dirección de Deninson Guitiérrez, entrenador con más de veinte años de experiencia en esta disciplina, que continúa ganando presencia dentro del panorama deportivo al que hay que añadir la labor inestimable del montemayorense Juan Carlos Alcaide Gómez, como segundo entrenador.