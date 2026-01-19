El Sindicato Médico de Córdoba presenta propuestas a la Junta

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente del Sindicato Médico de Córdoba, Francisco García, junto a técnicos de la organización, en un encuentro centrado en escuchar las demandas del colectivo y avanzar en líneas de colaboración para seguir mejorando la sanidad pública en la provincia.

Durante la reunión, Botella ha agradecido la disposición al diálogo del sindicato y ha subrayado que “es fundamental escuchar a todo el mundo y, de manera muy especial, a los sindicatos que representáis y defendéis los intereses de nuestros profesionales sanitarios”. La delegada ha enmarcado este contacto en una dinámica de trabajo permanente, orientada a reforzar las condiciones de desempeño del personal sanitario como elemento clave para seguir elevando la calidad asistencial.

En este sentido, la delegada territorial ha señalado que, para seguir avanzando en un sistema sanitario público de calidad y en la mejora de la atención a la ciudadanía, “es fundamental que nuestros profesionales estén trabajando en las mejores condiciones posibles”, destacando el valor de la interlocución con las organizaciones representativas.

Por su parte, Francisco García ha valorado positivamente la celebración del encuentro y la oportunidad de trasladar a la Delegación Territorial “los problemas de sobrecarga asistencial” que, según la organización, afectan a los facultativos en distintos ámbitos, así como su visión como sindicato profesional.

En el marco de la reunión, el sindicato ha presentado un documento con propuestas orientadas a mejorar la organización asistencial y las condiciones de trabajo, entre las que se incluyen medidas relacionadas con la cobertura de plantillas, la adecuación de cargas asistenciales y cupos, la estabilidad en la dotación de profesionales y el refuerzo de la prevención de riesgos laborales, con especial atención a los riesgos psicosociales y a la implantación de un plan de desconexión digital, conforme a la normativa vigente.

La delegada territorial ha reiterado la voluntad de mantener canales de comunicación fluidos y de seguir trabajando con los agentes representativos del sistema sanitario, en un enfoque de colaboración que permita identificar necesidades, analizar propuestas y contribuir a la mejora continua de la atención a la ciudadanía en Córdoba y en Andalucía.