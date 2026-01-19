Montilla Abierta

El Gobierno andaluz declara tres días de luto oficial tras el accidente ferroviario de Adamuz

PorAntonio Galán

Ene 19, 2026

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el Decreto del Presidente 1/2026, de 19 de enero, por el que se declaran tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía con motivo de los fallecimientos producidos como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), acontecido el 18 de enero de 2026.

Durante los días de luto oficial, desde las 00.00 horas del martes 20 de enero a las 24.00 horas del jueves 22, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía, invitando asimismo a secundar esta medida al resto de instituciones y entidades públicas y privadas que así lo consideren.

Esta declaración, según establece el decreto, se dispone como «testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y como manifestación de apoyo y solidaridad con sus familias», de conformidad con lo establecido en el artículo 117.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

De la misma manera, el Consejo de Gobierno ha suspendido la reunión ordinaria que tenía previsto celebrar el martes 20 de enero.

