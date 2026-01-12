Montilla Abierta

El Presupuesto 2026 de la Diputación de Córdoba supera los 385 millones de euros

PorAntonio Galán

Ene 12, 2026 #Diputación de Córdoba

Auxiliadora Moreno , Diputada Delegada Especial de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba nos habla que se pretende hacer con el proyecto de Presupuestos 2026 de la Diputación de Córdoba, el cual alcanza una cifra histórica, superando los 385 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,92 % respecto al año pasado.

Si incluimos a las empresas y organismos provinciales, el presupuesto total asciende a más de 522 millones de euros, un 21,31 % más que en 2025.

Estas cuentas reflejan un presupuesto con sentido común, orientado a garantizar servicios públicos de calidad y a transformar la provincia mediante una inversión estratégica.

En materia de derechos sociales, se destinan más de 120 millones de euros, un incremento del 28,43 %, que incluye programas de atención a mayores, dependencia, familias y políticas del IPBS.

En infraestructuras, el presupuesto supera los 45 millones de euros, aumentando un 28,45 % respecto a 2025. Se refuerzan líneas como los Planes Provinciales de Obras y Servicios, el Plan de Aldeas y la Humanización de Entornos Urbanos, así como proyectos de gran envergadura.

La vivienda es otro eje prioritario, con un presupuesto que alcanza los 3 millones de euros, destinado a la construcción de 46 viviendas protegidas en once municipios, con precios asequibles gracias a la cesión gratuita de terrenos.

En materia de medio ambiente y sostenibilidad, la inversión crece un 62,4 %, alcanzando más de 8,4 millones de euros, destacando proyectos como la mejora de las instalaciones de tratamiento de
bioresiduos en Dos Torres.

Gracias a los 𝗣𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗖𝗼́𝗿𝗱𝗼𝗯𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗮́ 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝟮𝟴𝟬.𝟱𝟬𝟬 € destinados a proyectos que mejoran carreteras, cultura y servicios públicos en nuestra localidad. ￼

𝗔𝗱𝗲𝗰𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹 para dinamización comercial y servicios culturales, así como almacén.

𝗠𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀, entre ellas la vía 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮–𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗯𝗮́𝗻, con un proyecto de más de 1,4 M€ en licitación y próxima ejecución, y otra actuación entre La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros con 1,5 M€.

El presupuesto también refuerza partidas para 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀, incluyendo deportes, juventud y apoyo al Consorcio Provincial de Bomberos, que beneficia al parque de Montilla.

Esta inversión provincial demuestra que, cuando hay voluntad y coordinación institucional, llegan proyectos reales que mejoran la vida de los vecinos y ponen recursos donde más se necesitan.

En cuanto a la calidad de vida y servicios públicos, se incrementan las partidas de Deportes y Juventud, así como la dotación al Consorcio Provincial de Bomberos, que alcanza casi 20 millones de euros, asegurando equipamiento, nóminas y servicios adecuados.

Para garantizar el funcionamiento de Epremasa y Emproacsa, se realizarán aportaciones compensatorias por 2,7 millones de euros. En definitiva, estamos ante un presupuesto histórico, ambicioso e
inversor, que busca transformar la provincia, fortalecer sus municipios y garantizar que todos los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad, con proyectos concretos que generen beneficios reales para la ciudadanía. finalizó Moreno

