El Partido Verde se suma a Por Andalucía para impulsar una candidatura plural y abrir un nuevo ciclo político

El Partido Verde Andalucía ha decidido, tras su proceso interno, apostar por la construcción de una candidatura amplia dentro del espacio progresista, con el objetivo de disputar el gobierno andaluz y abrir un nuevo ciclo político en la comunidad.
Esta decisión se adopta desde una convicción clara: Andalucía necesita una alternativa capaz de ensanchar el espacio progresista, conectar con sectores hoy desmovilizados y ofrecer una propuesta reconocible, coherente y útil para la mayoría social.
Desde el inicio de las conversaciones, el Partido Verde ha defendido que cualquier candidatura debía construirse sobre bases sólidas de pluralidad, respeto mutuo y reconocimiento político de todas las organizaciones implicadas. En este sentido, el proceso ha permitido avanzar hacia un escenario en el que se garantizan condiciones más abiertas e inclusivas, lo que hace posible dar este paso con sentido político.
El Partido Verde ha mantenido una posición firme durante todo este tiempo: no se trataba simplemente de estar, sino de contribuir a una candidatura que no repita fórmulas agotadas y que tenga capacidad real de crecer y generar ilusión. Esa sigue siendo la hoja de ruta.
La organización entiende que la ciudadanía no espera acuerdos de última hora, sino proyectos creíbles, trabajados y con capacidad de representar la diversidad existente en el espacio progresista. Por eso, la participación del Partido Verde estará orientada a reforzar esa dirección: ampliar, no encoger; sumar, no uniformar. A partir de ahora, el Partido Verde centrará sus esfuerzos en fortalecer la propuesta política, aportar contenido programático y movilizar a una base social que quiere cambios reales en Andalucía.