El presidente de Vox, Santiago Abascal ha hecho una parada en el camino en la agenda de la campaña Andaluza en Montilla donde se ha despachado a gusto declarando que Sánchez está arruinando España y Juanma Moreno se ha convertido en su colaborador

“Sánchez está arruinando España día a día con todas sus políticas y para ocultar sus crímenes, para ocultar la ruina y las actividades de su mafia, es capaz de agarrarse a cualquier cosa”. “Ahora, para desviar la atención, ha decidido traer a España un barco con un virus mortífero, creando un riesgo que todavía no sabemos si será mayor o menor, pero que existe un riesgo de expansión de una epidemia”. señaló Abascal

“Todo esto que Sánchez lleva haciendo desde hace ocho años para que no se hable de sus propias corrupciones, no ha podido hacerlo solo, lo ha hecho con ayuda”. continuó Abascal “Juanma Moreno Bonilla se ha convertido en un colaborador de Pedro Sánchez con la invasión migratoria y contra la prioridad nacional”.

Prioridad Nacional

Santiago Abascal continuó diciendo Hoy mismo el señor Moreno Bonilla estaba oponiéndose a la prioridad nacional, que solo consiste en decir que los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria”.… “Sánchez y Moreno Bonilla siguen trayendo y manteniendo más menas y más ilegales (…) se van a utilizar 4 millones y medio de euros de los andaluces para mantener a 24 menores inmigrantes”.

“La prioridad nacional va a ser determinante en las próximas elecciones del 17 de mayo en Andalucía y va a ser determinante en las próximas elecciones nacionales (…) si evitamos que Sánchez robe las elecciones de 2027 con la alteración del censo electoral como está pretendiendo”. finalizó

Apagón web Correos

Con respecto al voto por correo imposibilitado por los fallos en la web de Correos, el líder de Vox señaló “El apagón en la web de Correos que está dificultando el voto por correo de la gente (…) acrecienta nuestras sospechas contra las actividades fraudulentas del Partido Socialista… tiene que ver con la tercermundización de los servicios públicos en España (…) yo tengo una sensación de tercermundización de las instituciones públicas en España, de que todo va peor cuando más impuestos se pagan”.

“Eso es lo que tenemos que cambiar inmediatamente, utilizando los servicios públicos para lo esencial (…) para la sanidad de la gente, para la seguridad en las calles y en primer lugar para los nuestros”. finalizó

Connivencia con la invasión y el narcotráfico

Santiago Abascal ha reaccionado públicamente al fallecimiento del agente Germán, miembro de la Guardia Civil, muerto durante una operación contra el narcotráfico en las costas de Huelva. El líder de VOX ha denunciado que “la connivencia con la invasión y el narcotráfico es mortal para nuestros agentes” y ha trasladado “su más sincero pésame y cariño” a la familia del guardia civil fallecido, además de expresar su “profundo agradecimiento por el servicio prestado”.

En su mensaje, Abascal también ha mostrado “su repulsa más contundente hacia todos aquellos políticos que, por negligencia, abandono o intereses bastardos, llevan a héroes como Germán a la muerte”. Abascal ha concluido su publicación con un mensaje directo contra las organizaciones criminales: “Al narco, plomo”.