El IV Triatlón de Menores Alfakids reunirá en Posadas a 128 jóvenes deportistas

El Palacio de la Mercerd, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido esta mañana el acto de presentación de la cuarta edición del Triatlón de Menores Alfakids, que tendrá lugar el próximo día 31 de agosto en el municipio de Posadas. El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que “van a ser 128 los jóvenes que se darán cita este domingo en una competición que se va consolidando año tras año como una de las más importantes no solo de la provincia, sino del calendario deportivo andaluz”.

Martín ha adelantado que en esta prueba “participarán atletas de las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín, que con toda seguridad van a disfrutar de una jornada dedicada a un deporte tan completo como el triatlón, a lo que se une un entorno natural de gran belleza como el que ofrece Posadas”.

Además, el delegado provincial ha señalado que “esta competición va a ser importante para los participantes tanto por la organización de la misma, como por el hecho de que va a ser la quinta de las siete pruebas puntuables para el XIV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores. A lo que se añade que será la segunda parada de las cuatro previstas en el III Circuito Provincial de esta misma especialidad, promovido por la Diputación de Córdoba”.

El delegado de Deportes ha mostrado su satisfacción por un evento “que va más allá del deporte y que supone un encuentro de convivencia en el que compartir experiencias entre jóvenes deportistas de toda Andalucía, además de su importancia para impulsar el deporte base”.

Martín ha agradecido “la implicación y la colaboración del club organizador, el C.T. Al-Fanadic, además de la colaboración de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento de Posadas para lograr que este encuentro deportivo no solo sea una realidad, sino que seguro que será todo un éxito”.

Por su parte, el representante del Club de Triatlón Al-Fanadic, Rafael Moreno, ha agradecido “al Ayuntamiento de Posadas, a la Diputación de Córdoba y a la Federación la implicación con el club para lograr que esta prueba será una realidad”.

Finalmente, el delegado provincial de la Federación de Triatlón en Córdoba, Pedro Serrano, ha remarcado “la importancia del III Circuito Provincial de Menores por ser es la base de nuestro deporte, lo que hace posible que aseguremos el futuro de este deporte”.

La competición arranca a las 9 de la mañana en la piscina municipal, donde se desarrollarán las actividades de natación de las distintas categorías, la primera de la cuáles será la cadete, a la que irán sucediendo el resto a lo largo de la jornada. Las demás pruebas, que incluyen carrera y ciclismo, se desarrollarán en distintos parajes del municipio.