Así de tajante se manifestó el Gerente del SAS, lo que ha provocado el malestar y desconcierto entre los propios profesionales del Hospital de Montilla por los motivos alegados por el SAS para no crear el Área Sanitaria de la Campiña cordobesa.

El Comité de Empresa, reunido hoy 26 de enero, en sesión plenaria para debatir la propuesta de la Consejería de Salud de crear la macro área sanitaria sur de Córdoba con motivo de la integración en el SAS de los Hospitales de Montilla y de Puente Genil perteneciente hasta ahora a la Agencia Sanitaría Alto Guadalquivir, ha lanzado el siguiente comunicado de prensa

«no tiene UCI» y eso le incapacitaba para ser Hospital Comarcal cabecera de Área Sanitaria

Desde el Comité de Empresa lamentamos las declaraciones realizadas por el Gerente del SAS el Sr. Guzmán el pasado día 11 en el Hospital de Cabra, donde indicó que el Hospital de Montilla no podría ser cabecera de un área de Gestión Sanitaria al no disponer de UCI, dejando entrever que no es un Hospital Comarcal y afirmando vehementemente que mientras él fuera Gerente del SAS el Hospital de Montilla no sería referente de un Área Sanitaria. A este respecto, desde el Conjunto de profesionales del Hospital, se acusa al Sr. Guzmán de generar alarma social tratando de desprestigiar la capacidad de Cuidados Críticos de este Hospital, disfrazando bajo una cuestión técnica falsa (no tener UCI) una decisión política desacertada como es la creación del macro área sur de Córdoba.

Tras estas afirmaciones realizadas por el Sr. Guzmán, desde el Comité de Empresa no podemos permitir el desprestigio al que se nos quiere someter y la alarma social que se ha creado y el no reconocimiento a las numerosas acreditaciones conseguidas por el hospital durante estos años, fruto del esfuerzo y compromiso de los profesionales, como son entre otras:

Nivel avanzado de calidad acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Centro mentor de Manos Seguras» acreditado por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía.

Superada la Tercera fase de la acreditación en la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

También queremos subrayar que La UCI de nuestro Hospital ha sido y es un referente a nivel nacional, situándose entre las cinco candidatas, por 6 años consecutivos (2010-2015), a los Premios ‘Best in Class’ que tienen como objetivo reconocer aquellos centros sanitarios; hospitales, servicios o centros de Atención Primaria; que aspiran a la excelencia dentro del territorio nacional, basando su gestión en la mejora de la calidad asistencial, consiguiendo en 2010 una Mención de Honor. En la actualidad, los profesionales del Área de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Montilla, han puesto en marcha el II Certamen Nacional de Relatos Cortos “Doctor Guerrero Pabón” junto a las demás UCI de la provincia de Córdoba, tras el éxito cosechado en el I certamen organizado en exclusiva por ellos titulado “Vivencias UCI”.

El Comité de Empresa rechaza sin fisuras el macro área.

El Comité de Empresa ha acordado por unanimidad rechazar el macro área que pretende la Junta de Andalucía en el sur de Córdoba, al considerar que debido al tamaño, las múltiples infraestructuras a gestionar, el volumen de población (superior a los 260.000 habitantes) y la dispersión geográfica, son múltiples ingredientes que introducen riesgos, inseguridad y complejidad, como vino a reconocer la propia Delegada de Salud de Córdoba Ma Jesús Botella en el anuncio que realizó en el Salón de actos del Hospital Egabrense ante cargos directivos y delegados sindicales, por lo que los profesionales desaconsejamos esta macro estructura.

También manifestamos desde el Comité de Empresa que un área sanitaria tan amplia, con infraestructuras sanitarias y población tan dispersa, ocasionará la movilidad de los profesionales y de los pacientes que podrían peregrinar por los diferentes centros sanitarios del macro área sur de Córdoba como vino a reconocer el propio Gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán en la reunión celebrada el pasado día 10 de enero. Guzmán afirmó incluso que equipos móviles de profesionales se trasladarán de unos centros a otros, por lo que desde el Comité se asevera que dibujar unas condiciones laborales complejas y con inconcreción de los puestos de trabajo pueden dificultar la contratación de personal sanitario, sobre todo de médicos y de enfermeras, por lo que se podría agravar el déficit de profesionales que hoy sufrimos con el consiguiente efecto en la atención sanitaria a los ciudadanos.

Criterio transversal e igualitario para toda Andalucía, igual que en Andújar.

Los profesionales sanitarios exigen al SAS un criterio único en todo el territorio que evite discriminación de los ciudadanos y profesionales. No podemos admitir que desde la Consejería de Salud se afirme en Cádiz o en Jaén que Áreas Sanitarias de tamaño razonable «acercan la toma de decisiones al lugar donde se producen los servicios y se consumen los recursos, a lo que, sin duda, contribuirá el establecimiento de estructuras organizativas de menos tamaño» y en Córdoba se diga y haga precisamente lo contrario.

El SAS dice en otras provincias que «un menor tamaño redundará en una mejor eficacia en la atención sanitaria y una mejor especialización de los servicios. Así como una mayor autonomía de gestión y facilita una participación más cercana a la ciudadanía y a los profesionales», y en Córdoba esta misma administración dice lo contrario, que por lógica sería contraproducente para pacientes y profesionales.

Es incongruente e ilógico y nos hace suponer que existen otros motivos u otros intereses no declarados, en Jaén la Consejería dice que áreas más pequeñas es acercar y en Córdoba atomizar. Algo esconde la decisión adoptada aquí en Córdoba y no vamos a parar hasta conocer quien o quienes se benefician al adoptar medidas que limitan el desarrollo y especialización de la sanidad pública de Córdoba.

Ejemplos y evidencias del perjuicio del macro área:

Será más fácil y ágil el acceso de los trabajadores sanitarios, de los ciudadanos y de los representantes de estos a una Dirección Gerencia situada en la campiña y que gestione los intereses sanitarios de 100.000 habitantes, 10 municipios y 1.200 profesionales.

Es fácil de entender que todo se complica si se aleja la gestión y multiplicamos por más del doble el número de trabajadores, ciudadanos y los centros e infraestructuras, contando con el agravante además de la dispersión geográfica y la distancia, como hemos podido comprobar desde el día 1 de enero tras la integración con el caos organizativo en el que estamos inmersos a nivel de contratación, prevención de riesgos laborales, toma de decisiones de transcendencia para el correcto funcionamiento de nuestro centro etc.

Por todo ello desde el Comité de Empresa reitera su OPOSICIÓN a la creación de la Macro Área de Gestión Sanitaria, solicita al consejero que atienda y escuche a los profesionales, a los sindicatos, a los ciudadanos y a los alcaldes de la comarca, adoptando en sus decisiones la lógica y la coherencia que se le presupone en la gestión.

El Comité de Empresa apuesta por la creación de un área sanitaria de la campiña que acerque la sanidad la toma de decisiones y la gestión al ciudadano avanzando en la especialización sobre la base de un análisis de las áreas de mejora que requieren las actuales infraestructuras de nuestro Hospital y un plan de actuación planificado de las inversiones necesarias para actualizar y dimensionar el Hospital a los retos del siglo XXI.