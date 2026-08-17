El Club Deportivo Atlético Gran Capitán organizará el IV Triatlón Cros de Menores Ciudad de Montilla

Montilla volverá a convertirse en punto de encuentro del triatlón base andaluz con la celebración, el próximo domingo 6 de septiembre de 2026, del IV Triatlón Cros de Menores «Ciudad de Montilla», organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán.

La competición tendrá lugar en las piscinas municipales de verano y en el parque Enrique Tierno Galván, donde se desarrollarán los segmentos de natación, ciclismo de montaña y carrera a pie. La jornada comenzará a las 9:00 horas y se prolongará aproximadamente hasta las 14:30 horas.

Esta cuarta edición contará con un importante aliciente deportivo, ya que será Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros para las categorías infantil y alevín. Además, la prueba estará incluida en la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón y en el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores de la Diputación de Córdoba.

La competición estará dirigida a deportistas desde la categoría prebenjamín hasta juvenil. Las distancias y los recorridos se adaptarán a cada grupo de edad para favorecer una participación segura y adecuada al nivel de los menores.

El segmento de natación se desarrollará en la piscina municipal, mientras que el recorrido de ciclismo de montaña discurrirá por los aledaños de la pista de atletismo y el parque Enrique Tierno Galván, y la carrera a pie por el césped de la propia piscina de verano. Este entorno permitirá al público seguir de cerca buena parte de la competición y disfrutar de una jornada dedicada al deporte base.

Desde su primera edición, celebrada en 2023, el Triatlón Cros de Menores «Ciudad de Montilla» ha ido consolidándose dentro del calendario deportivo provincial y autonómico. La prueba reúne cada año a jóvenes triatletas procedentes de diferentes clubes y localidades andaluzas, convirtiéndose en una oportunidad para fomentar la práctica deportiva, la convivencia y los valores asociados al triatlón.

Para el Club Deportivo Atlético Gran Capitán, la organización de esta competición representa una apuesta decidida por la promoción del deporte entre los más jóvenes y por la celebración en Montilla de pruebas deportivas de ámbito andaluz.

La organización contará con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón, además del apoyo de voluntarios y empresas colaboradoras.

Desde el Club Deportivo Atlético Gran Capitán se invita a la ciudadanía de Montilla y de toda la comarca a acercarse a las instalaciones deportivas municipales y al parque Enrique Tierno Galván para animar a los participantes y disfrutar de una jornada de deporte, convivencia y promoción de las categorías de menores.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el dia 6 de agosto a las 10h30 a través de la web oficial de la Federación Andaluza de Triatlón.

El IV Triatlón Cros de Menores “Ciudad de Montilla” se enmarca dentro de las actividades deportivas de la Fiesta de la Vendimia Montillana, poniendo en valor el deporte como parte del tejido social y cultural de la localidad.