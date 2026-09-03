El IV Triatlón Cross de Menores ‘Ciudad de Montilla’ , prueba incluida en el circuito Diputación de Córdoba, reunirá a casi 80 participantes

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, destaca el valor deportivo, turístico y económico de una prueba que forma parte del Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores

El Palacio de la Meced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido el acto de presentación del IV Triatlón Cross de Menores ‘Ciudad de Montilla’, cita deportiva que reunirá a casi 80 menores y que será puntuable para el IV Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Menores Diputación de Córdoba, el Campeonato de Andalucía de las categorías alevín e infantil y de la VI Liga Andaluza de Escuelas de Triatlón.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que “en tan solo cuatro ediciones este triatlón se ha consolidado en el calendario andaluz gracias al excelente trabajo que realizan los clubes locales, que son los verdaderos impulsores del deporte base en Montilla”.

Asimismo, Martín ha incidido en que “estos circuitos son una de nuestras apuestas más importantes, por lo que suponen, no sólo a nivel deportivo, sino también turístico y económico”. “Cada una de las pruebas que lo componen son una oportunidad para disfrutar el paisaje natural y urbano de la provincia”, ha añadido.

El triatlón contará con pruebas en las que participarán niños y niñas nacidos desde el año 2009 (juveniles) hasta 2020 (prebenjamines). Las distancias que deberán cubrir los participantes dependerán de cada categoría e irán incrementándose de manera gradual. Las categorías alevín e infantil se jugarán el campeonato de Andalucía de esta modalidad de triatlón cross.

Así, los participantes nacidos en los años 2019 y 2020 deberán hacer 25 metros de natación, 550 metros de ciclismo y 125 metros de carrera a pie, mientras que los juveniles (nacidos en 2009 y 2010) se enfrentarán a una prueba que constará de 400 metros de natación, 8,36 kilómetros de ciclismo y 1.800 metros de carrera a pie.