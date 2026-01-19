El CD Apedem Montilla impone su ley en La Asomadilla

El APEDEM Montilla firmó una trabajada y merecida victoria por 0-2 ante un correoso Palomera Naranjo CD Cultural, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de Liga de Segunda Andaluza, disputado en el estadio de La Asomadilla, en la capital cordobesa.

No fue un triunfo sencillo para el conjunto montillano, que tuvo que emplearse a fondo frente a un rival incómodo, intenso y bien plantado sobre el césped. Los primeros 45 minutos transcurrieron con igualdad máxima, con un Palomera Naranjo muy combativo y un APEDEM que, aunque dominaba por fases, no logró traducir su superioridad en el marcador, llegándose al descanso con empate a cero.

Tras el paso por vestuarios, los de Rafa Garrido dieron un paso al frente, aumentando el ritmo y afinando la puntería en ataque. El premio llegó en el minuto 56, cuando Lucas Hueso aprovechó un rechace del guardameta local tras un potente disparo de Juan Sánchez, enviando el balón al fondo de la red y abriendo el marcador.

El gol espoleó a los auriverdes, que siguieron insistiendo ante un Palomera Naranjo que no bajó los brazos en ningún momento. La sentencia llegó veinte minutos más tarde, cuando Javi Albornoz volvió a estar atento dentro del área para cazar un nuevo rechace del portero, esta vez tras un disparo de Javi “El Káiser” Mesa, certificando el 0-2 definitivo. El marcador pudo ser más amplio de no haber sido por la falta de acierto en varias acciones claras del conjunto montillano.

Con esta victoria, el APEDEM Montilla se mantiene en la segunda posición de la tabla, a cinco puntos del líder, el CD Higuerón, y prolonga su excelente racha de imbatibilidad, siendo el único equipo invicto de la categoría sénior en la provincia de Córdoba, sumando las tres divisiones existentes.

Los vinícolas cerraron la jornada mostrando una intensidad, compromiso y actitud muy superiores a las de encuentros anteriores, confirmando su crecimiento competitivo. Tras quince jornadas, el balance del APEDEM es de 10 victorias, 5 empates y ninguna derrota, unos números que consolidan al conjunto montillano como uno de los firmes candidatos al ascenso.

David Córdoba