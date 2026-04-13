El Apedem cierra en casa con autoridad y se jugará la liga en la última jornada

El CD Apedem Montilla bajó el telón de la temporada como local de la mejor manera posible, firmando una victoria contundente por 4-0 ante el Parque Cruz Conde CF en el Estadio Miguel Navarro Polonio. Un triunfo que no solo refuerza las buenas sensaciones del equipo, sino que mantiene intactas sus opciones de título a falta de una jornada.

El conjunto local llevó la iniciativa desde el inicio, dominando el juego aunque sin desplegar su habitual ritmo alto en los primeros compases. Aun así, las ocasiones no tardaron en aparecer. Ezequiel, Szczepanski y Aarón avisaron con llegadas peligrosas, mientras que la mala fortuna se alió momentáneamente con el Apedem en forma de dos disparos al larguero, obra de Aarón y Joseda. El Parque Cruz Conde también inquietó a balón parado, obligando a Carlos Repiso a lucirse con una intervención de mérito.

El marcador se abrió en el minuto 25 gracias a Aarón Salado, que rompió la resistencia visitante y dio justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego. Sin embargo, la sensación al descanso era que el resultado se quedaba corto.

Tras el paso por vestuarios, el Apedem dio un golpe definitivo al encuentro. En el minuto 49, Javi Mesa amplió la ventaja con un certero cabezazo tras un saque de esquina. Apenas dos minutos después, Lucas Hueso firmó el tercero, dejando el partido prácticamente sentenciado.

Lejos de conformarse, los locales continuaron generando ocasiones con claridad, aunque la falta de acierto evitó una goleada aún mayor. Finalmente, Chechu García puso el broche al encuentro en el minuto 76, estableciendo el definitivo 4-0.

El tramo final dejó la nota negativa con la expulsión de Álex Hierro por doble amarilla, lo que obligó al equipo a afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica. Sin embargo, el Apedem supo gestionar la situación con solvencia y sin conceder ocasiones.

Con este triunfo, el CD Apedem Montilla llegará a la última jornada con la liga en juego. Los montillanos visitarán al CD Hinojosa, mientras que el líder, el CD Higuerón, se medirá al CD Priego. Solo un punto separa a ambos equipos en una jornada final que se presenta apasionante y que decidirá al campeón.

David Córdoba