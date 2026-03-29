Aplastante victoria del CD Apedem en Cañete de las Torres

El CD Apedem Montilla firmó una actuación convincente y de autoridad en su visita a Cañete de las Torres, llevándose los tres puntos en el encuentro correspondiente a la jornada 18, aplazado en su día por el temporal.

Desde el pitido inicial, el conjunto montillano dejó claras sus intenciones. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Ezequiel Salado inauguró el marcador con un auténtico golazo tras una brillante acción por banda izquierda. Un inicio fulgurante que marcó el tono del partido.

Lejos de replegarse, el Apedem mantuvo una presión alta, asfixiando la salida de balón del rival. Esa ambición tuvo premio en el minuto 23, cuando Aarón aprovechó un error del guardameta local para firmar el segundo tanto y encarrilar el encuentro.

El guion se inclinó aún más del lado visitante con la expulsión del jugador local José Jaime Pérez. Con superioridad numérica, el Apedem se adueñó por completo del juego ante un rival sin capacidad de reacción y que apenas inquietó la portería defendida por Carlos Repiso.

Tras el descanso, el conjunto local intentó dar un paso al frente, pero se topó con un Apedem muy serio, que supo gestionar la ventaja con inteligencia. A la contra, los auriverdes generaron constantes situaciones de peligro, con Szczepanski, Ezequiel, Lucas y Dito como principales protagonistas.

El premio definitivo llegó en el minuto 75. Una gran jugada colectiva entre los hombres de ataque culminó con un certero remate de cabeza de Ezequiel, firmando así su doblete y el 0-3 definitivo.

En el tramo final, el conjunto local buscó el gol del honor, pero se encontró con una gran intervención del portero montillano. Aunque el Apedem siguió generando ocasiones, el marcador ya no se movería.

Victoria contundente, seria y trabajada del equipo de la campiña, que continúa sumando y se coloca a tan solo un punto del liderato. Todo queda ahora pendiente del duelo entre el CD Higuerón y el CD Hinojosa, en el que también está en juego la cuarta plaza que da acceso a la Primera Andaluza, con la vista puesta en la próxima cita del 5 de abril en el Estadio Juan González Martínez de Córdoba.