Ecoracimo 2026 se reafirma como certamen de referencia de vinos y vinagres ecológicos

Ecoracimo 2026 celebra su XXVII edición en Montilla reafirmándose como certamen de referencia de vinos y vinagres ecológicos

Este año han sido más de 200 catas las que se han realizado, lo que confirma el excelente momento que atraviesan actualmente las bodegas nacionales, con una calidad extraordinaria de las muestras.

El Concurso de Vinos y Vinagres Ecológicos Ecoracimo 2026 celebró ayer su cata oficial en Montilla con una participación excepcional que consolida al certamen como una referencia nacional en el sector ecológico.

En esta XXVII edición, el jurado profesional ha llevado a cabo más de 200 catas, evaluando muestras procedentes de bodegas y vinagrerías de Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Castilla la Mancha, Navarra, La Rioja, Andalucía y Aragón.

La cata, bajo la dirección técnica de Rocío Márquez, ha sido realizada por un panel de 20 expertos catadores de reconocido prestigio, que han valorado la calidad, tipicidad y singularidad de los vinos y vinagres ecológicos presentados.

Bodegas certificadas

Ecoracimo se ha convertido en una herramienta clave para la promoción de los vinos y vinagres ecológicos, impulsando el reconocimiento de las bodegas certificadas y reforzando su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

Ecoracimo 2026 está organizado por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla. Los representantes de Ecovalia, la dirección técnica de Ecoracimo, y de las entidades organizadoras han subrayado la relevancia creciente del sector ecológico y el papel de Ecoracimo como plataforma de visibilidad para las bodegas.

Andrés Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, centró su intervención en la necesidad de reforzar el apoyo institucional al sector frente a factores externos que afectan a su competitividad, como los fenómenos climáticos adversos o plagas como el mildiu. En este sentido, recordó las ayudas de 140.000 euros destinadas a paliar sus efectos y reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos que eviten la venta a pérdidas y aseguren la viabilidad económica de las explotaciones.

El secretario general de Ecovalia, Diego Granado, subrayó que «la producción ecológica ha dejado de ser un nicho para convertirse en una realidad estructural», recordando que el viñedo ecológico representa ya el 18 % de la superficie total de viñedo en España. En este sentido, defendió que el peso alcanzado por el sector debe verse reflejado adecuadamente en el diseño de la futura Política Agraria Común (PAC).

Por su parte, la directora técnica del concurso, Rocío Márquez, puso el foco en la capacidad de innovación de las bodegas ecológicas y en su adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Según explicó, el sector está impulsando nuevas elaboraciones y recuperando prácticas tradicionales reinterpretadas desde una perspectiva actual, dando lugar a vinos con perfiles organolépticos diferenciados capaces de sorprender y satisfacer a un consumidor cada vez más inquieto y exigente.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la dimensión económica y el valor añadido que aporta la producción ecológica, asegurando que este modelo constituye una vía eficaz para alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda que garantice la rentabilidad tanto de los agricultores como de los bodegueros.

En la misma línea, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, aportó datos que evidencian el crecimiento del sector en la provincia. Así, señaló que Córdoba es la provincia española con mayor porcentaje de superficie ecológica, alcanzando el 25 % del total, y destacó que, en el ámbito vitivinícola de Montilla-Moriles, la superficie ecológica ha aumentado un 30 % en los últimos cinco años, periodo en el que el número de bodegas certificadas ha pasado de tres a ocho.

Montilla se ha consolidado como un punto de encuentro indispensable para los vinos y vinagres ecológicos y, Ecoracimo, contribuye a proyectar esa calidad al exterior.

Los ganadores de esta edición se darán a conocer una vez finalizado el concurso.