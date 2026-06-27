La III Enamoriles Festival será una experiencia que fusiona gastronomía y música en directo

Enamoriles Festival celebrará el próximo 24 de julio su tercera edición en Bodegas El Monte, una experiencia turística en torno al mundo el vino que fusiona gastronomía, y música en directo y que vuelve a contar con el respaldo de la Diputación de Córdoba.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha destacado que “este festival se está consolidando como una experiencia única en la provincia, una actividad que ha obtenido el reconocimiento de Mejor Iniciativa Turística de Andalucía por parte de la Academia Andaluza de Gastronomía”.

Ruiz ha incidido en que “las claves de su impacto en la provincia pasan por ser un evento pionero en enoturismo, que rompe el formato tradicional de las catas en recintos cerrados para trasladar la experiencia directamente a los viñedos y a las instalaciones de Bodegas El Monte, en Moriles. Asimismo, redunda en la diversificación de la oferta turística de la Campiña Sur, atrayendo a un público más joven e internacional hacia los municipios del interior”.

Del mismo modo, ha continuado, “Enamoriles Festival está suponiendo una valorización de la DOP Montilla-Moriles, funcionando como un escaparte exclusivo que eleva el prestigio e identidad de los vinos generosos de la zona”. Y por último, ha añadido, “este evento consigue fusionar de forma estratégica la industrial del vino, el sector gastronómico local y la cultura musical en un solo evento de proyección regional”.

En ediciones anteriores, en este festival la concurrencia de personas fue de 800 (en 2024), 950 (en 2025) y se estima que el aforo sea de unas 1.200, en este 2026. En cuanto a la ocupación hotelera en la zona, las expectativas vuelven a ser de un incremento del 30% en las localidades limítrofes como Lucena, Puente Genil y Montilla.

Al respecto, el delegado provincial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha subrayado que “Enamoriles Festival es un evento dirigido a un turismo de calidad, que se desarrolla en un entorno saludable y, por tanto, incide en la sostenibilidad. Este tipo de iniciativas suponen, además, una clara apuesta por el turismo de interior y por la diversificacion y desestacionalización de la oferta turística de la provincia a lo largo de todo el año”, ha recalcado.

Para finalizar, Antonio López, director de Bodegas El Monte y organizador del Festival, ha puesto el acento en que “se trata de una iniciativa en torno al vino diferente, el visitante no sólo consume vino, sino que experimenta una vivencia sensorial y musical, en un ambiente íntimo y muy agradable, rodeado de viñedos”.

López ha hecho hincapié también en “la repercusión turística de esta actividad que atrae cada año a más visitantes, a la vez que se pone en valor la cultura del vino y se engrandece a todas las personas que trabajan en torno a ella”.

El cartel musical lo completan ‘Cosa de dos’, Laura Cánovas, Alvaro García y los DJ Kino Roldá y Mai.