Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Religión

Don Antonio Jesús Castilla Carmona elegido Hermano Mayor del Resucitado

PorAntonio Galán

Ene 5, 2026 #Hdad. Resucitado

Este sábado se confirmó la designación de Don Antonio Jesús Castilla Carmona como Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz

La Asamblea General de Elecciones celebrada en el Arciprestazgo de la Parroquia de Santiago fue testigo de la elección de la única candidatura presentada para esta importante Hermandad que cierra la Semana Santa montillana

Muchos son los retos que ha de afrontar el tonelero y anterior prioste, Don Antonio Jesús Castilla Carmona para con esta Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, (1947) como es la falta de portadores, fieles y hermanos que en general, aquejan a todas las hermandades procesionales.

Toma oficial de la nueva Junta de Gobierno del Resucitado y la Paz

Castilla, que coge el relevo de D. Francisco Solano Cerezo Bautista, cierra una crisis que tuvo como inicio en Junio del 2025 cuando se convocaron elecciones y no se postuló ningún candidato tanto en esa como en posteriores.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Religión

La Basílica de San Juan de Ávila será templo jubilar seis meses

Ene 5, 2026 Antonio Galán
La Rambla Religión

El 10 de Octubre la Virgen de la Esperanza saldrá en Salida Extraordinaria por el Centenario de su llegada a La Rambla

Dic 22, 2025 Antonio Galán
Música Religión

El órgano vuelve a resonar en la Basílica de San Juan de Ávila

Dic 17, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *