Don Antonio Jesús Castilla Carmona elegido Hermano Mayor del Resucitado

Este sábado se confirmó la designación de Don Antonio Jesús Castilla Carmona como Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz

La Asamblea General de Elecciones celebrada en el Arciprestazgo de la Parroquia de Santiago fue testigo de la elección de la única candidatura presentada para esta importante Hermandad que cierra la Semana Santa montillana

Muchos son los retos que ha de afrontar el tonelero y anterior prioste, Don Antonio Jesús Castilla Carmona para con esta Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, (1947) como es la falta de portadores, fieles y hermanos que en general, aquejan a todas las hermandades procesionales.

Castilla, que coge el relevo de D. Francisco Solano Cerezo Bautista, cierra una crisis que tuvo como inicio en Junio del 2025 cuando se convocaron elecciones y no se postuló ningún candidato tanto en esa como en posteriores.