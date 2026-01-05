La Basílica de San Juan de Ávila será templo jubilar seis meses

La Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar en Montilla, del 6 de enero al 31 de mayo de 2026 con motivo del 500 aniversario de la ordenación sacerdotal del Doctor de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en la Basílica de San Juan de Ávila

La Basílica de San Juan de Ávila de Montilla volverá a ser templo jubilar para celebrar el 500 aniversario de la ordenación sacerdotal del Doctor de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en Montilla. La Penitenciaría Apostólica ha concedido un semestre jubilar que comenzará el día 6 de enero y culminará el 31 de mayo de 2026, en el que los peregrinos que acudan al lugar en el que se custodian los restos del Maestro de Santos podrán recibir la indulgencia plenaria. Así se manififiesta en un decreto del Obispo de Córdoba en el que hace mención al protocolo de la Pentenciaría Apostólica (Rel. Prot.nº 1054-55/25/l) y recoge las condiciones para lucrarse en este tiempo de gracia.

De esta manera, la localidad volverá a ser un centro de peregrinación importante, tal y como fue en el año 2019 o tras el trienio jubilar que rememoró, entre 2012 y 2015, su consagración como Doctor de la Iglesia Universal.

Asimismo, para honrar al “Apóstol de Andalucía” está previsto que este semestre jubilar traiga consigo un recorrido de las reliquias por los seminarios españoles y la celebración del día de San Juan de Ávila, que se conmemorará este año el 7 de mayo, con la presencia de una personalidad eclesiástica y nueve obispos en Montilla durante la novena.

Nuevamente, la Iglesia de Córdoba resalta la huella indeleble de San Juan de Ávila en Montilla, un santo nacido el 6 de enero de 1500 en el municipio ciudadrealeño de Almodóvar del Campo, el Maestro Ávila fue fundador de centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, así como de varios colegios en Jerez, Priego, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija.

Su vinculación con la Ciudad del Vino arrancó a mediados del siglo XVI, cuando acudió a la llamada de la segunda marquesa de Priego, Catalina Fernández de Córdoba, interesada en que atendiera espiritualmente a sus hijos.

Una década antes, en 1535, había recalado en la Diócesis de Córdoba tras haber cursado estudios de Leyes en Salamanca y de Teología en la Universidad de Alcalá de Henares.