La Asociación de María Auxiliadora designa a D. Miguel Bellido Mora para pronunciar la VII Exaltación a María Auxiliadora

El Consejo de la Asociación de María Auxiliadora ha tenido a bien designar a D. Miguel Bellido Mora para pronunciar la VII Exaltación a María Auxiliadora.

Miguel Bellido Mora nació en Montilla el 23 de abril de 1962 y es una persona ampliamente conocida y apreciada en la ciudad, tanto por su trayectoria profesional como por su intensa vinculación con la Semana Santa de Montilla y el mundo de las hermandades. Durante muchos años ha sido hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, desempeñando una destacada labor al servicio de la vida cofrade.

Su compromiso con las tradiciones religiosas y culturales de Montilla se ha visto reflejado también en su faceta como pregonero. Fue el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Montilla en 2023, celebrado en la Basílica de San Juan de Ávila, una intervención que fue calificada como emotiva, profundamente personal y marcada por sus raíces salesianas. Asimismo, ha sido pregonero de la Romería de la Virgen de las Viñas de Montilla (2017).

Miguel Bellido ha sido además promotor de diversas iniciativas culturales y publicaciones locales, como la revista “Una Estrella en el Camino” y la recuperación de la histórica publicación “Verde y Oro”, contribuyendo activamente a la difusión del patrimonio cofrade y devocional.

En el ámbito personal, es hijo Manuel Bellido y de Carmeli Mora, el pilar que le transmitió su profunda fe cristiana y su amor por las tradiciones locales. Está casado con Marisol García y es padre de tres hijos. Pertenece a una familia con profundas raíces marianas y un especial amor y devoción a María Auxiliadora.

La VII Exaltación a María Auxiliadora tendrá lugar, D. m., el próximo 9 de mayo de 2026, a las 21:00 horas, en la Iglesia de María Auxiliadora, esperándose que sea un acto de gran hondura espiritual y devocional.