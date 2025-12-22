El 10 de Octubre la Virgen de la Esperanza saldrá en Salida Extraordinaria por el Centenario de su llegada a La Rambla

La Hermandad de la Esperanza de La Rambla presentó el pasado 18 de diciembre los actos conmemorativos del Centenario de la Virgen de la Esperanza, en un acto que contó con el acompañamiento musical del compositor Rafael Wals Dantas y reunió a hermanos, autoridades locales y vecinos.

Durante la ceremonia se descubrió el logo oficial del Centenario, diseñado por el joven hermano de la Hermandad, José Andrés Del Río García, así como el cartel conmemorativo, obra de la artista cordobesa Carmen Bernal Humanes, que refleja de manera artística la historia y tradición de la Hermandad y la Virgen de la Esperanza.

Entre los actos anunciados para el Centenario destacan la exposición “100 años de la Esperanza en La Rambla”, que se inaugurará en febrero y ofrecerá un recorrido por la historia y el patrimonio de la Hermandad, y la Salida Extraordinaria de la Virgen, programada para el 10 de octubre, que recorrerá las calles del municipio acompañada por la Banda de Música AMUECI de Écija.

Además, la Hermandad ha informado que presentará al Ayuntamiento de La Rambla la solicitud para la imposición de la Medalla de la Ciudad a la Virgen de la Esperanza, en reconocimiento a su relevancia en la historia local. Por su parte, la Policía Local de La Rambla ha anunciado que solicitará al Pleno del Ayuntamiento el inicio de los trámites para declarar a la Virgen como patrona de este cuerpo, siguiendo el ejemplo de otras localidades.

Otros actos previstos para el Centenario incluyen conciertos, conferencias sobre la advocación de la Virgen y la restauración de la imagen, así como convivencias con los costaleros que han formado parte de la historia de la Hermandad. Se espera un año cargado de actividades que involucrará a todo un pueblo y resaltará el papel de la Hermandad en la vida cultural y social de La Rambla.