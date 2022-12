De lo mejor de cada casa, nace Feed Soul Band

De la unión de Felix (Sackrozhenn) y Manu (Piedra Dropa) nace Feed Soul Band.

Este hijo común que es Feed Soul Band se empezó a gestar al unirse para sacar un tema como fue Mi Cerebro y eso llevó a algo que jamás pensábamos que podría ocurrir. A veces las locuras son la manera de empezar cosas geniales en la vida.

Cuando estuvimos grabando Mi Cerebro vimos que éramos muy compatibles a la hora de crear música. Ambos somos muy autoexigentes e intentamos ser profesionales con la música que hacemos, es un 5% jobby y 95% trabajo.

Grabando el videoclip de Mi Cerebro en Zuheros, (lugar idóneo para grabar por cierto), en la sobremesa, donde ocurren las mejores películas imaginarias después de ciertos tragos, pensamos en grabar un tema más, pero el típico: “no hay huevos a grabar un disco” fue el remate, una cosa llevó a la otra y finalmente nos metimos a grabar 4 ep’s de 4-5 temas cada uno.

Ya en el estudio grabando el anterior tema, como he dicho antes, Felix me enseñó bases para hacer algo con ellas y yo, que soy culo inquieto, le enseñé uno de mis cientos de canciones (no es broma) y nos metimos a grabar otro tema más. Justo después seguimos grabando y grabando y componiendo y grabando de nuevo y hemos hecho el primer ep titulado “14550 (Capítulo I)”, continuó Manu

La intro del disco ya nos dice como ha surgido todo esta locura de mezclar a un rapero con un rockero. El nombre de la banda es una mezcla y un juego de palabras en el sector de la alimentación, pues Felix se desenvuelve en los fogones y yo, ando por el supermercado trabajando.

El sábado 31 sacan un disco con 4 temas, habiendo en la calle ya hay 2 videoclips, uno es Mi Cerebro y el otro es Quién Queda, que lo sacaron este lunes pasado.

El siguiente Ep llegará en muy poquito, pero antes démosle un poco de cariño a esta joyita que han creado con cariño y amor Feed Soul Band.

Antonio Galán