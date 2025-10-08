Convocado el XXIV Concurso de Fotografía Turística “Premio Unicornio 2025”

La Concejalía de Turismo y Promoción de Montilla invita a profesionales y aficionados a participar en una nueva edición del certamen, que pone en valor el patrimonio, las tradiciones y el mundo del vino de Montilla.

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Turismo y Promoción de Ciudad, ha convocado el XXIV Concurso de Fotografía Turística de Montilla “Premio Unicornio 2025”, una cita ya consolidada en el calendario cultural y turístico local, cuyo objetivo es promocionar la riqueza patrimonial, las tradiciones populares y el mundo del vino que caracterizan a la ciudad.

Podrán participar en el certamen todas las personas mayores de edad, tanto profesionales como amateurs, presentando hasta cuatro fotografías —dos por cada modalidad— a través del formulario habilitado en la dirección https://forms.gle/gKP46qFUn95jC3bu8

El plazo de presentación de las obras permanecerá abierto hasta el 1 de noviembre de 2025.

El concurso establece dos modalidades temáticas:

A: Montilla y su patrimonio cultural y natural, fiestas, tradiciones y actividades deportivas.

B: El mundo del vino en Montilla, incluyendo paisajes, vendimia, bodegas, lagares y la dimensión social en torno al vino.

Los premios están dotados con un total de 2.000 euros, distribuidos en seis galardones de 200 euros (tres por cada modalidad) y el Premio Especial “Unicornio 2025”, que cuenta con una dotación de 800 euros y trofeo artesanal realizado por los Hnos. Pedraza. Además, el ganador del premio principal podrá realizar una exposición individual en una sala municipal.

Las fotografías finalistas y ganadoras formarán parte de una exposición pública organizada por el Ayuntamiento de Montilla, con el objetivo de enriquecer el fondo fotográfico municipal y seguir difundiendo la imagen turística de la ciudad.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en el Tablón de Edictos Municipal, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la web oficial del Ayuntamiento de Montilla: www.montilla.es/concursos.

Para más información, los interesados pueden contactar con la Oficina de Turismo de Montilla a través del correo electrónico turismo@montilla.es o en los teléfonos 957 65 01 50 / 957 65 01 54 (Extensión 155).