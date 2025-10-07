Montilla Abierta

Ganadores del 23 Concurso de Relato Corto y Fotografía

PorAntonio Galán

Oct 7, 2025 #El Coloquio de los Perros
Nuevas cegueras, de Esperanza Labrador Rodríguez

Ya conocemos los ganadores y menciones de honor del 23 Concurso de Relato Corto y Fotografía «El coloquio de los perros», cuyo tema para esta edición ha sido «Inteligencia artificial”.

En el apartado de relato corto, el primer premio ha sido para Antonio Jesús López Alarcón, almeriense de Huércal de Almería, y su obra «Yo, censor». Asimismo, la madrileña Carla Martín Mosquera ha obtenido el accésit con su relato “Autoría asistida”.

En cuanto a la fotografía, el único premio otorgado por el jurado ha recaído en la ovetense Esperanza Labrador Rodríguez por su imagen “Nuevas cegueras”.

Distopía. Los nuevos robots, de Juan Carlos Hernández Fernández

Además de estas obras premiadas, los miembros del jurado decidieron otorgar menciones especiales a los relatos «Entre bits y suspiros», del cántabro de Mortera Sergio Arce Sobrao; «El algoritmo del silencio», de la zaragozana Lorena Bueno Sebastián; y «Hola, en qué puedo ayudarte», del malagueño de Alhaurín de la Torre Juan José Buiza Aguado. También recibió esa mención la fotografía «Distopía. Los nuevos robots», del gijonés Juan Carlos Hernández Fernández.

Los relatos y fotografías ganadores y mencionados por el jurado formarán parte del libro que la Asociación Cultural El coloquio de los perros edita cada año con las obras más destacadas del concurso, y que será presentado en el acto de entrega de premios que tendrá lugar en fecha aún por concretar.

