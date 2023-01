El Comité de empresa del Hospital de Montilla mantendrá sus movilizaciones por la falta de credibilidad de la Junta

En la concentración en demanda de una solución urgente para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Montilla, el Comité de empresa mantendrá sus movilizaciones por la falta de credibilidad de la Junta.

El Comité de Empresa del Hospital de Montilla convocó hoy a profesionales sanitarios y a toda la ciudadanía de la Campiña Cordobesa para demandar una solución urgente y definitiva al deplorable estado del Área de Radiodiagnóstico del Hospital de Montilla.

La desidia, el olvido y la indiferencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para con el Hospital de Montilla y la ciudadanía de la Campiña Sur Cordobesa, nos ha empujado a esta situación límite. El deterioro del Área de Radiodiagnóstico de nuestro centro ha tocado fondo con la clausura de las dos salas de radiología convencional por averías irreparables debido a la situación de obsolescencia que presentan ambos aparatos.

Esta situación no es sobrevenida, ni nuestras demandas y denuncias son nuevas. Este centro ya fue dotado para su apertura con aparatos antiguos que nunca fueron renovados y que llevan años dando graves problemas.

En mayo del año pasado ya denunciamos públicamente que uno de los dos aparatos había

sufrido su última avería y había quedado inservible, al mismo tiempo que se averiaba el segundo, al que hubo que hacerle una componenda que le permitiera ser parcialmente útil durante algún tiempo más. Tras duros días para trabajadores y usuarios, desde la delegación de salud se anunció a la prensa que se había sustituido uno de los aparatos por otro nuevo.

Nada más lejos de la verdad, porque lo que se instaló fue un viejo desecho de otros hospitales que apenas se pudo utilizar durante unos días y que a los pocos meses fue clausurado tras una inspección de rutina por comprobarse que irradiaba en exceso a los pacientes, poniendo, por consiguiente, en riesgo su salud.

Hace ya casi un mes, la única sala convencional del centro colapsó. Sufrió una avería en el tubo de emisión de rayos que amenazaba con desplomarse sobre trabajadores y pacientes a lo que se sumó, unos días después, la caída de una enorme pieza del otro aparato, el que nos habían hecho creer que era nuevo.

Desde esta fecha sólo se está trabajando con un aparato portátil que no proporciona todas las proyecciones que se precisan para el diagnóstico de patologías, ni la calidad suficiente para las más elementales, provocando que los pacientes tengan que ser trasladados a centros de salud de la comarca y otros hospitales.

Después de tantas peticiones y denuncias en prensa, cuando hemos decidido convocar a la

ciudadanía a movilizarse, la Consejería anuncia la licitación de compra de un nuevo aparato de rayos X.

Pero lamentamos decirle que mantenemos nuestras movilizaciones porque ya no tienen credibilidad por nuestra parte, no después del anuncio incumplido por D. Jesús Aguirre en enero de 2022 de ampliación y remodelación del Hospital de Montilla que ya debía estar acabada; no después del anuncio de compra de aparataje nuevo de radiodiagnóstico que publicó Dª María Jesús Botella en mayo de 2022; no después de intentar hacernos creer que el aparato que instalaron el pasado año era nuevo y funcional.

Esta situación que tiene afectada y paralizada a gran parte de la actividad asistencial del

Hospital de Montilla no puede mantenerse ni un día más. Los trabajadores no pueden seguir excusando la negligencia de la Consejería de Salud ante los usuarios; los pacientes no pueden seguir poniéndose en riesgo cuando acuden para recibir una asistencia sanitaria totalmente deficiente y tercermundista; la población de la Campiña Sur Cordobesa no merece que su sistema sanitario retroceda cincuenta años.

Exigimos una solución rauda y definitiva a este despropósito. Por la salud de todos nosotros